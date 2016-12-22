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Минобороны заявило об уничтожении 80 боевиков ИГ под Раккой
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Минобороны заявило об уничтожении 80 боевиков ИГ под Раккой
Политика, 08:51
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Минобороны заявило об уничтожении 80 боевиков ИГ под Раккой
Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили под Раккой в Сирии три автоколонны террористов запрещенной в России организации «Исламское государство», ликвидированы 80 боевиков, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Минобороны.

«В ночь с 29 на 30 мая игиловцы предприняли еще одну попытку выхода в район Пальмиры. Три автоколонны с боевиками под прикрытием темноты вышли из Ракки в южном направлении по нескольким маршрутам», — заявил представитель ведомства.

Он подчеркнул, что по обнаруженным целям авиацией ВКС России были нанесены удары. «Потери ИГИЛ составили более 80 террористов, 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с установленными на них минометами и крупнокалиберным стрелковым вооружением», — заключил он.

Российская военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Как отмечали в Кремле, операция проводится по просьбе президента Сирии Башара Асада.

15 марта Владимир Путин приказал начать вывод основных российских сил из Сирии. Он заявил, что поставленная перед Минобороны задача выполнена.

По официальным данным, во время операции в Сирии погибли девять российских военнослужащих. Однако в конце марта РБК стало известно, что в феврале в Балашихе похоронили ветерана МВД Сергея Чупова. По словам его сослуживцев, он также погиб в Сирии, однако это опровергает его вдова.
Теги: ИГИЛ , Минобороны России
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