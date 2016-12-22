Полиция Таиланда задержала четырех россиян

В Таиланде правоохранительные органы задержали четырех россиян по линии Интерпола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Иммиграционного бюро королевства генерал-лейтенанта Нататорна Просунторна. Информацию о задержании россиян подтвердил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов

Имена задержанных — Дмитрий Шкуратов, Анатолий Самодов, Евгений Коровин и Андрей Дзятковский. По информации Интерпола, они разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По информации, размещенной в базе данных Интерпола, Анатолий Самодов, уроженец Архангельска, разыскивался правоохранительными органами России за организацию преступного сообщества и «принуждение к сделке или отказу от нее под угрозой применения насилия». В 2014 году он был объявлен в международный розыск. Дмитрий Шакуратов, уроженец Владивостока, был в 2015 году осужден за применение насилия в отношении представителя органов власти, однако позднее бежал. Евгений Коровин обвиняется в России в совершении разбойного нападения, а Дзятковский — в убийстве.

В правоохранительных органах Таиланда уточнили, что все четверо россиян были задержаны в разных районах страны и будут депортированы в Россию. По словам представителя российского посольства в Таиланде, в Россию их отправят в сопровождении сотрудников российской полиции.

В конце марта в Таиланде был задержан россиянин Матвей Шувалов. В России его разыскивали за мошенничество с недвижимостью. В международный розыск по линии Интерпола он был объявлен в октябре 2016 года.