Reuters сообщил об уничтожении в Сирии основателя информагентства ИГ

При авиаударе в Сирии был уничтожен основатель информационного агентства Amaq «Исламского государства» (запрещенная в России организация) Райана Мешааля, передает Reuters со ссылкой на сообщение брата ​Мешааля.

Брат основателя информагентства ИГ рассказал, что его брат был убит во время удара коалиции, возглавляемой США. Информацию о гибели Мешааля подтвердили в проекте SITE, который занимается мониторингом активности экстремистов в Сети. Рита Кац, один из руководилей проекта, сообщила, что он мог быть убит в районе Дейр-эз-Зора.

Информационное агентство Amaq было основано в 2014 году. Оно связано с ИГ и освещает деятельность боевиков, публикуя их новости и видеозаписи на нескольких языках.

В сентябре 2016 года в Ираке было убито несколько высокопоставленных боевиков ИГ, отвечавших за пропагандистскую работу, в том числе, и за агентство Amaq. Пентагон заявил об уничтожении в авиаударе так называемого министра информации и пропаганды «Исламского государства», Ваиля Адиля Салмана аль-Фуйяда, также известного под кличкой «Доктор Ваиль». Кроме того, силами иракской армии был уничтожен и ответственный за медиадеятельность ИГ который также являлся одним из руководителей Amaq, Абу Мухаммед Фуркан. До этого, в августе, при ударе российских ВКС был ликвидирован «пресс-секретарь» ИГ Абу Мухаммед аль-Аднани.