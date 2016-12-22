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В сенате США предложили ужесточить антироссийские санкции
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В сенате США предложили ужесточить антироссийские санкции
Политика, 02:59
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В сенате США предложили ужесточить антироссийские санкции
Председатели банковского комитета сената США объявили о подготовке законопроекта по ужесточению санкций против России. Новые меры предложено распространить на добычу полезных ископаемых, металлургию и ж/д транспорт
Майкл Крэйпо (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Группа американских сенаторов предложили усилить санкции против России в связи с действиями Москвы на Украине и в Сирии и предполагаемым вмешательством в выборы в США. Об этом сообщает Bloomberg.

Авторами соответствующего законопроекта выступили сенатор-республиканец Майкл Крэйпо, представляющий штат Айдахо, и демократ Шеррод Браун, представляющий штат Огайо. Предлагаемые ими санкции накладывают ограничения на различные сектора российской экономики, включающие добычу полезных ископаемых, металлургию и железнодорожные перевозки.

«Несмотря на уже введенные санкции, Россия остается враждебной страной, которая усиливает свои вооруженные силы, развивает сеть кибер-шпионажа и принимает экономические меры для того, чтобы навредить США и их союзникам», — говорится в пресс-релизе нового законопроекта. Сенаторы подчеркнули, что намерены обеспечить эффективность новых санкций в связи с продолжающимся противостоянием с Россией. 

Ранее, 18 мая, палата представителей конгресса США, одобрила законопроект, подразумевающий введение санкций против государств и персон, поддерживающих режим Башара Асада. Спикер палаты Пол Райан отметил, что целями новых санкций могут стать Россия и Иран. 

Советник по экономическим вопросам президента США Гари Кон 26 мая допустил возможность ужесточения санкций против России. Он подчеркнул, что Трамп намерен сохранить антироссийские санкции и допускает их отмену только на основе озвученных им ранее условий, включающих пересмотр политики на Украине и в Сирии. 

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Санкции , Сенат США
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