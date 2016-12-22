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Общество
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В Германии освободили подозревавшегося в подготовке теракта сирийца
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02:23
В Германии освободили подозревавшегося в подготовке теракта сирийца

Полиция Германии отпустила на свободу 17-летнего выходца из Сирии, который был задержан по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщает полиция федеральной земли Бранденбург в официальном Twitter.

Молодой человек, имя которого Нидаль А. был отпущен сразу после того, как полиция убедилась, что он не представляет угрозы безопасности. В Twitter полиции подчеркивается, что найти какие либо доказательства его причастности к террористам не удалось.

Сириец, приехавший в Германию в 2015 году как беженец, был задержан 30 мая. Поводом для задержания послужила информация о том, что молодой человек направил по WhatsApp сообщение своей матери о запланированной атаке.

Крупный теракт произошел в Германии в декабре. Террорист направил грузовик на людей, собравшихся на рождественской ярмарке 19 декабря в Берлине. В результате погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Ответственность за совершение теракта взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» 

Теги
Германия, Сирия, Теракт
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