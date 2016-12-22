Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
В США неизвестный попытался проникнуть в Белый дом 00:36 «Союзмультфильм» попросил Путина создать «Дом российской анимации» Вчера, 23:44 Последнее лето семьи Николая II в Царском селе. Фотогалерея Вчера, 23:40 МВД напомнило о правилах регистрации в Москве во время Кубка конфедераций Вчера, 23:15 При крушении вертолета в Турции погибли высокопоставленные военные Вчера, 22:33 Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем Вчера, 22:12 Полиция начала проверку попытки водителя наехать на пешеходов в Москве Вчера, 21:43 Что изменится в российском законодательстве в июне Вчера, 21:29 МЧС предупредило об ухудшении погоды в 22 регионах России Вчера, 20:46 В движении поездов на фиолетовой ветке московского метро произошел сбой Вчера, 20:02 Глава СПЧ выступил против содержания подсудимых в зале суда в клетках Вчера, 19:40 Аэропорт Мельбурна закрыли после попытки захвата малайзийского самолета Вчера, 19:32 И.о. главы РАН рассказал о встрече академиков с Путиным Вчера, 18:03 Суд присудил 2 млн руб. Дадину за незаконное уголовное преследование Вчера, 17:31 Проезд в подмосковных электричках подорожает с июля Вчера, 17:21 Фонд племянника Путина пожаловался на группы «А.У.Е.» в соцсетях Вчера, 17:13 В Эр-Рияде при стрельбе в школе погибли два человека Вчера, 16:54 Синоптики предупредили об усилении ветра в ночь на 1 июня Вчера, 16:47 Неисправный Boeing 787 авиакомпании United Airlines совершил 23 рейса Вчера, 15:56 Адвокат Учителя объяснил Володину порядок рассмотрения запросов депутатов Вчера, 15:32 Ветер в башнях: как устройство Москвы усиливает ущерб от урагана Вчера, 15:31
Лента новостей 0:58 МСК
Хиллари Клинтон обвинила Facebook в своем поражении на выборах Политика, 00:16 Телекомпания NBC купила долю в Euronews Технологии и медиа, 00:08 Почему сбалансированность бюджета является важнейшим условием роста Антон Силуанов Министр финансов РФ Мнение, 00:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  00:00   USD НАЛ. Покупка 56,70 Продажа 56,72 EUR НАЛ. 63,79 63,70 Дзюба ответил на шутку Медведева о роботах в футбольной сборной Спорт, Вчера, 23:59 «Союзмультфильм» попросил Путина создать «Дом российской анимации» Общество, Вчера, 23:44 СМИ сообщили о новом контракте Карреры со «Спартаком» Спорт, Вчера, 23:42 Последнее лето семьи Николая II в Царском селе. Фотогалерея Фотогалерея, Вчера, 23:40 Легионер «Зенита» объявил о желании покинуть клуб Спорт, Вчера, 23:20 МВД напомнило о правилах регистрации в Москве во время Кубка конфедераций Общество, Вчера, 23:15 Александр Бречалов — РБК: «Есть проблемы с позиционированием Удмуртии» Политика, Вчера, 23:11 Россия опустилась в рейтинге самых конкурентоспособных экономик Экономика, Вчера, 22:54 При крушении вертолета в Турции погибли высокопоставленные военные Общество, Вчера, 22:33 Выбор вектора: чего ждать от экономического форума в Петербурге Экономика, Вчера, 22:26 Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем Общество, Вчера, 22:12 CNN прекратил сотрудничество со снявшейся с «головой Трампа» журналисткой Политика, Вчера, 22:08 Полиция начала проверку попытки водителя наехать на пешеходов в Москве Общество, Вчера, 21:43 В Ростовской области задержали подозреваемых в подготовке теракта Политика, Вчера, 21:36 Что изменится в российском законодательстве в июне Общество, Вчера, 21:29 Глава МИД Украины назвал «чистой победой» решение суда по «Газпрому» Политика, Вчера, 21:17 Путин предложил снять «мультик» про Минфин в ответ на просьбу дать деньги Политика, Вчера, 21:16 «Газпром» назвал «промежуточным» решение Стокгольмского арбитража Бизнес, Вчера, 21:11 Представители Усманова не ждут от Навального удаления ролика о Медведеве Политика, Вчера, 21:11 МЧС предупредило об ухудшении погоды в 22 регионах России Общество, Вчера, 20:46 Ущерб по делу замглавы Федерального казначейства оценили в 8 млн руб. Политика, Вчера, 20:41 Отелем в доме-книжке на Новом Арбате будет управлять немецкая Pentahotels Бизнес, Вчера, 20:29 И стенды помогают: что готовы показать участники ПМЭФ-2017 Фотогалерея, Вчера, 20:11 Украинские военные получили приказ сутки не стрелять в Донбассе Политика, Вчера, 20:07
В США неизвестный попытался проникнуть в Белый дом
Материалы по теме В Вашингтоне задержали попытавшегося проникнуть в Белый дом мужчину В США решили усилить охрану Белого дома
00:36
В США неизвестный попытался проникнуть в Белый дом

Неизвестный попытался проникнуть на территорию Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает Секретная служба США в своем официальном Twitter.

Сотрудники Секретной службы, отвечающие за охрану резиденции президента США, задержали нарушителя. Он попытался перебраться через ограду Белого дома, перепрыгнув через стойку для велосипедов.  

В связи с инцидентом, движение пешеходов рядом с оградой Белого дома было на некоторое время ограничено. Однако вскоре оцепление возле места происшествия сняли. 

​Это не первая попытка пробраться через ограждение на территорию Белого дома. Так, 10 марта, одному из нарушителей все же удалось проникнуть на территорию резиденции. Он перебрался через ограждение ночью, в то время, когда в Белом доме находился сам Дональд Трамп. С собой через ограду он пронес рюкзак. В связи с произошедшим Секретная служба ввела один их самых высоких уровней обеспечения безопасности Секретной службы — оранжевый.

В связи с участившимися попытками проникновения на охраняемую территорию, в апреле Секретная служба объявила об ужесточении мер безопасности вокруг Белого дома. Среди прочих мер, охрана здания решила установить заграждения на тротуаре у южной лужайки Белого дома, где обычно скапливаются туристы. 

Теги
США, Белый дом
Другие материалы РБК
Верховный суд разъяснил, как унаследовать неоформленную дачу
Жест жены Трампа, привлекший внимание во время визита в Израиль
Юрист объяснил разницу между авансом и задатком при покупке квартиры
Лионеля Месси приговорили к 21 месяцу тюрьмы
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку