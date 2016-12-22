В США неизвестный попытался проникнуть в Белый дом

Неизвестный попытался проникнуть на территорию Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает Секретная служба США в своем официальном Twitter.

Сотрудники Секретной службы, отвечающие за охрану резиденции президента США, задержали нарушителя. Он попытался перебраться через ограду Белого дома, перепрыгнув через стойку для велосипедов.

В связи с инцидентом, движение пешеходов рядом с оградой Белого дома было на некоторое время ограничено. Однако вскоре оцепление возле места происшествия сняли.

​Это не первая попытка пробраться через ограждение на территорию Белого дома. Так, 10 марта, одному из нарушителей все же удалось проникнуть на территорию резиденции. Он перебрался через ограждение ночью, в то время, когда в Белом доме находился сам Дональд Трамп. С собой через ограду он пронес рюкзак. В связи с произошедшим Секретная служба ввела один их самых высоких уровней обеспечения безопасности Секретной службы — оранжевый.

В связи с участившимися попытками проникновения на охраняемую территорию, в апреле Секретная служба объявила об ужесточении мер безопасности вокруг Белого дома. Среди прочих мер, охрана здания решила установить заграждения на тротуаре у южной лужайки Белого дома, где обычно скапливаются туристы.