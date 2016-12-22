В США неизвестный попытался проникнуть в Белый дом

Неизвестный попытался проникнуть на территорию Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает Секретная служба США в своем официальном Twitter.
Сотрудники Секретной службы, отвечающие за охрану резиденции президента США, задержали нарушителя. Он попытался перебраться через ограду Белого дома, перепрыгнув через стойку для велосипедов.
В связи с инцидентом, движение пешеходов рядом с оградой Белого дома было на некоторое время ограничено. Однако вскоре оцепление возле места происшествия сняли.
Это не первая попытка пробраться через ограждение на территорию Белого дома. Так, 10 марта, одному из нарушителей все же удалось проникнуть на территорию резиденции. Он перебрался через ограждение ночью, в то время, когда в Белом доме находился сам Дональд Трамп. С собой через ограду он пронес рюкзак. В связи с произошедшим Секретная служба ввела один их самых высоких уровней обеспечения безопасности Секретной службы — оранжевый.
В связи с участившимися попытками проникновения на охраняемую территорию, в апреле Секретная служба объявила об ужесточении мер безопасности вокруг Белого дома. Среди прочих мер, охрана здания решила установить заграждения на тротуаре у южной лужайки Белого дома, где обычно скапливаются туристы.