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Телекомпания NBC купила долю в Euronews
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Телекомпания NBC купила долю в Euronews

Американская телекомпания NBC приобрела 25%-долю в европейском телеканале Euronews за €25 млн, сообщает Les Echos.

Издание отмечает, что европейский телеканал после сделки продолжит развивать свою новую стратегию под названием  Next, согласно которой заменит мультиплекс на 12 отдельных каналов. Как пояснил президент Euronews Майкл Питерс, стратегия заключается в том, чтобы предоставлять аудитории «международный контент с глобальным видением, но с учетом ожиданий местной аудитории». 

NBC с помощью Euronews сможет более активно продвинуться на европейский рынок. Американский телеканал является «очень конкурентоспособным в Соединенных Штатах, но пока не широко известен во всем мире», – приводит издание слова президента NBC News International Деборы Тернесс.

Euronews — европейский круглосуточный информационный телеканал, базирующийся во французском Лионе. Телеканал был создан в 1993 году. Он вещает в более 150 странах мира, включая Россию. Основным акционером Euronews остался египетский бизнесмен Нагиб Савирис. 

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