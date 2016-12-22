МВД напомнило о правилах регистрации в Москве во время Кубка конфедераций

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МВД напомнило о порядке регистрации людей в Москве, которые приедут в столицу во время проведения матчей Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира в 2018 году. Информация об этом размещена на сайте главного управления МВД по Москве. 

В МВД сообщили, в Москве на этот период будут сокращены сроки подачи заявления на регистрацию. «В период проведения указанных мероприятий срок обращения граждан Российской Федерации по вопросам регистрации по месту пребывания сокращается с 90 (по месту жительства — 7) до 3 дней со дня прибытия. Гражданин обязан не позднее трех дней со дня прибытия обратиться для регистрации в структурные подразделения отделов по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве», — напомнили в МВД.

Кроме того, сокращается и срок обращения для постановки на учет по месту пребывания или регистрации по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства. Вместо семи рабочих дней, они должны будут вставать на миграционный учет в течение суток с момента прибытия.

В МВД также напомнили, что нарушение этих требований может повлечь за собой ответственность в соответствии с российским законодательством.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи кубка будут проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.  

Теги
Москва, МВД, Кубок конфедераций
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