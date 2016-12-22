CNN прекратил сотрудничество со снявшейся с «головой Трампа» журналисткой

Телеканал CNN прекратил сотрудничество с тележурналисткой Кэтти Гриффин, которая снялась в фотосессии с муляжом отрезанной головы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Телеканал расторг соглашение с Кэтти Гриффин, которая должна была вести новогоднюю программу, говорится в заявлении. Как отмечает CNN, тележурналистка извинилась за фотографии с муляжом головы. «Я прошу вашего прощения. Я зашла слишком далеко», — приводит телеканал слова Гриффин.
Как отмечает CNN, тележурналистка была соведущей ежегодной новогодней программы на телеканале с 2007 года.
Кэтти Гриффин снялась в фотосессии и видеоролике, где позировала с макетом головы американского президента, сообщило издание 30 мая. После фотосессии журналистка пошутила, что теперь ей вместе с автором фотопроекта придется переехать в Мексику из-за преследования властей. Позднее Гриффин опубликовала в своем аккаунте в Twitter видеообращение, где принесла извинения за произошедшее и назвала фотографии «большой ошибкой». Она также сообщила, что удалила эти снимки из своих социальных сетей.
Сам Трамп в ответ на фотосессию пристыдил телеведущую. «Кэти Гриффин должно быть стыдно. Мои дети, особенно мой 11-летний сын Бэррон, тяжело перенесли это», — написал он в своем Twitter.
В связи с инцидентом Секретная служба США сообщила, что изучает материалы, где Гриффин показывает муляж головы.