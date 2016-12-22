Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
CNN прекратил сотрудничество со снявшейся с «головой Трампа» журналисткой 22:08 Александр Бречалов — РБК: «Есть проблемы с позиционированием Удмуртии» 23:11 В Ростовской области задержали подозреваемых в подготовке теракта 21:36 Глава МИД Украины назвал «чистой победой» решение суда по «Газпрому» 21:17 Путин предложил снять «мультик» про Минфин в ответ на просьбу дать деньги 21:16 Представители Усманова не ждут от Навального удаления ролика о Медведеве 21:11 Ущерб по делу замглавы Федерального казначейства оценили в 8 млн руб. 20:41 Украинские военные получили приказ сутки не стрелять в Донбассе 20:07 Железная фрау: как споры с Трампом и Эрдоганом укрепляют рейтинг Меркель 19:34 Власти Черногории прокомментировали запрет на въезд 70 политикам в Россию 19:23 Додон рассказал об оказавшихся «на краю пропасти» отношениях с Москвой 19:22 ФАС отвергла доводы властей Петербурга о контракте по «Зенит Арене» 18:53 Власти Москвы предложили поменять место проведения акции Навального 18:37 Мэр ответил возмутившемуся карнавалом в Сочи студенту из Нигерии 17:45 Россия выслала генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге 17:35 В Кремле назвали условие ответа на изъятие дипсобственности России в США 17:26 Путин назначил нового председателя Арбитражного суда Москвы 17:16 СМИ узнали о появлении у Кириенко советника по работе с соцсетями 17:15 СМИ узнали о готовности Трампа выйти из Парижского соглашения по климату 16:43 Россия объявила персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов 16:42 Трамп предложил читателям Twitter разгадать значение слова «covfefe» 16:11
Лента новостей 23:27 МСК
Александр Бречалов — РБК: «Есть проблемы с позиционированием Удмуртии» Политика, 23:11 Лучшие предложения рынка наличной валюты  23:00   USD НАЛ. Покупка 56,75 Продажа 56,81 EUR НАЛ. 63,79 63,75 Россия опустилась в рейтинге самых конкурентоспособных экономик Экономика, 22:54 При крушении вертолета в Турции погибли высокопоставленные военные Общество, 22:33 Выбор вектора: чего ждать от экономического форума в Петербурге Экономика, 22:26 Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем Общество, 22:12 CNN прекратил сотрудничество со снявшейся с «головой Трампа» журналисткой Политика, 22:08 Полиция начала проверку попытки водителя наехать на пешеходов в Москве Общество, 21:43 В Ростовской области задержали подозреваемых в подготовке теракта Политика, 21:36 Что изменится в российском законодательстве в июне Общество, 21:29 Глава МИД Украины назвал «чистой победой» решение суда по «Газпрому» Политика, 21:17 Путин предложил снять «мультик» про Минфин в ответ на просьбу дать деньги Политика, 21:16 «Газпром» назвал «промежуточным» решение Стокгольмского арбитража Бизнес, 21:11 Представители Усманова не ждут от Навального удаления ролика о Медведеве Политика, 21:11 МЧС предупредило об ухудшении погоды в 22 регионах России Общество, 20:46 Ущерб по делу замглавы Федерального казначейства оценили в 8 млн руб. Политика, 20:41 Отелем в доме-книжке на Новом Арбате будет управлять немецкая Pentahotels Бизнес, 20:29 И стенды помогают: что готовы показать участники ПМЭФ-2017 Фотогалерея, 20:11 Украинские военные получили приказ сутки не стрелять в Донбассе Политика, 20:07 В движении поездов на фиолетовой ветке московского метро произошел сбой Общество, 20:02 Власти Санкт-Петербурга решили создать сеть городских тематических парков Бизнес, 19:49 Глава СПЧ выступил против содержания подсудимых в зале суда в клетках Общество, 19:40 Железная фрау: как споры с Трампом и Эрдоганом укрепляют рейтинг Меркель Политика, 19:34 Аэропорт Мельбурна закрыли после попытки захвата малайзийского самолета Общество, 19:32 Власти Черногории прокомментировали запрет на въезд 70 политикам в Россию Политика, 19:23 Додон рассказал об оказавшихся «на краю пропасти» отношениях с Москвой Политика, 19:22 Арбитраж отказал «Газпрому» во взыскании $34,5 млрд с «Нафтогаза Украины» Экономика, 19:04 ФАС отвергла доводы властей Петербурга о контракте по «Зенит Арене» Политика, 18:53
CNN прекратил сотрудничество со снявшейся с «головой Трампа» журналисткой
Материалы по теме Трамп пристыдил снявшуюся с его «отрезанной головой» журналистку Секретная служба США проверит снимок с «отрубленной головой» Трампа CNN рассказал о наличии у России «унизительной» информации о Трампе Трамп предложил читателям Twitter разгадать значение слова «covfefe»
22:08
CNN прекратил сотрудничество со снявшейся с «головой Трампа» журналисткой

Телеканал CNN прекратил сотрудничество с тележурналисткой Кэтти Гриффин, которая снялась в фотосессии с муляжом отрезанной головы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Телеканал расторг соглашение с Кэтти Гриффин, которая должна была вести новогоднюю программу, говорится в заявлении. Как отмечает CNN, тележурналистка извинилась за фотографии с муляжом головы. «Я прошу вашего прощения. Я зашла слишком далеко», — приводит телеканал слова Гриффин.

Как отмечает CNN, тележурналистка была соведущей ежегодной новогодней программы на телеканале с 2007 года.

Кэтти Гриффин снялась в фотосессии и видеоролике, где позировала с макетом головы американского президента, сообщило издание 30 мая. После фотосессии журналистка пошутила, что теперь ей вместе с автором фотопроекта придется переехать в Мексику из-за преследования властей. Позднее Гриффин опубликовала в своем аккаунте в Twitter видеообращение, где принесла извинения за произошедшее и назвала фотографии «большой ошибкой». Она также сообщила, что удалила эти снимки из своих социальных сетей.

Сам Трамп в ответ на фотосессию пристыдил телеведущую. «Кэти Гриффин должно быть стыдно. Мои дети, особенно мой 11-летний сын Бэррон, тяжело перенесли это», — написал он в своем Twitter.

В связи с инцидентом Секретная служба США сообщила, что изучает материалы, где Гриффин показывает муляж головы. 

Теги
CNN, Дональд Трамп, голова
Другие материалы РБК
Cамый популярный автомобиль в мире (фото)
Новый фильм, снятый за $200 млн, провалился в прокате
WSJ назвала возможные столицы летней Олимпиады в 2024 и 2028 годах
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
В июле россияне получат новые квитанции за ЖКХ
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку