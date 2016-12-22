Полиция начала проверку попытки водителя наехать на пешеходов в Москве

Полиция начала проверку инцидента в центре Москвы с участием водителя машины, который пытался наехать на людей. Об этом РБК заявили в пресс-службе МВД по Москве.
«В 18:17 мск поступило сообщение о том, что на Летниковской улице неизвестный гражданин на автомашине Chevrolet якобы попытался совершить наезд на пешеходов, после чего, по предварительной информации, брызнул двум мужчинам в лицо из газового баллончика. С места происшествия скрылся», — сообщил дежурный пресс-службы.
Он добавил, что полицейские опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего, принимают меры к розыску и задержанию подозреваемого.
Ранее портал Life сообщал, что в Москве был объявлен план «Перехват».
На востоке Москвы 15 мая грузовик наехал на женщину с двумя малолетними детьми. Как заявил РБК дежурный офицер пресс-службы столичного ГИБДД, инцидент произошел в 11:10 мск по адресу Халтуринская улица, дом 7. «Все пострадавшие живы и сейчас госпитализированы», — сообщил дежурный.