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МЧС предупредило об ухудшении погоды в 22 регионах России
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20:46
МЧС предупредило об ухудшении погоды в 22 регионах России

На территории 22 областей и республик Центрального и Приволжского регионов России в ночь на 1 июня ожидается шквалистый ветер с порывами до 24 м/с и обильные осадки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального регионального центра МЧС.

«31 мая от Гидрометцентра России были получены предупреждения об ухудшении погодных условий в ряде областей Центрального и Приволжского региона», — говорится в сообщении.

На территории Белгородской, Владимирской, Ивановской, Курской, Костромской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Ярославской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей ожидаются обильные осадки, град и усиление ветра до 24 м/c. Аналогичные погодные условия будут наблюдаться также на территории республик Марий Эл, Мордовия, в Пермском крае и Татарстане.

Ранее сегодня МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Московской области и в Москве.

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МЧС порекомендовало населению не покидать свои дома «без крайней необходимости», отказаться от использования личных автомобилей и избегать нахождения вблизи широкоформатных конструкций. 

Теги
МЧС, погода, предупреждение
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