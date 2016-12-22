Путин предложил снять «мультик» про Минфин в ответ на просьбу дать деньги

Путин пообещал выделить выделить дополнительную поддержку для российских мультипликационных студий. Об этом он заявил на встрече с российскими мультипликаторами, передает «РИА Новости».

«Я поговорю с Минфином, если будут сопротивляться, снимем про них мультик» — сказал Путин. ​

Мультипликаторы просили выделить деньги на программное обеспечение для отрасли. В ответ Путин отметил, что еще предстоит определить, какая именно сумма будет выделена российским мультипликаторам. Президент назвал сумму «в объеме до 500 млн руб.». «Я говорю до 500, потому что нужно понять реальные цифры — 100, 150, 200, 300», — добавил Путин.

Он также согласился с предложениями российских мультипликаторов об облегчении налоговой нагрузки. Аниматоры выступают за то, чтобы их отрасль приравняли к IT-индустрии.

На встрече с президентом присутствовали представители российских мультипликационных студий «Союзмультфильм», «Мельница», «Рики», «Анимаккорд», «Визарт» и «КиноАтис», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Владимир Путин на встрече с представителями ведущих мультипликационных студий. 31 мая 2017 года (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

В ходе встречи Путин подчеркнул, что мультипликация является значимой частью отечественной кинематографии, имеющей большой опыт и традиции. По его словам, мультипликаторы учат детей «понимать жизнь, отличать правду от лжи, добро от зла». Президент России Владимир Путин 31 мая заявил, что в последнее время для мультипликации в России наступили «совсем трудные времена». Президент добавил, что мультипликация «отвоевывает свое место в отечественном и мировом кинематографе, о чем свидетельствуют различные премии, победы, достижения».

В 2015 году РБК писал, что, по подсчетам Захара Назаренко из лицензионной компании Megalicense, владельцы прав на мультипликационных героев в России могли заработать около 5,5 млрд руб. на продаже своих лицензий. В общей сложности, розничные продажи всех лицензионных продуктов в 2014 году в России, по оценке «Вестника лицензионного рынка», составили 150–170 млрд руб. При этом 95% суммы пришлось на продавцов товаров под мультипликационными брендами.

Мультяшки на миллиард: кто зарабатывает на героях российских мультфильмов

Forbes в 2014 году включил российский мультипликационный бренд «Смешарики» в список 25 самых выгодных франшиз в России. Выручка от запуска франшизы тогда составляла 12,1 млн руб., прибыль — 2,9 млн руб.

В декабре 2016 года генеральный продюсер студии «Визарт» Юрий Москвин в интервью газете «Коммерсантъ» заявлял, что средний бюджет полнометражной анимационной картины в России составляет $7 млн. Он добавил, что компания Disney тратит на аналогичный проект по $150 млн. Москвин отметил: «Когда создавалась студия, мы понимали, что нормальной бизнес-моделью может быть лишь проект с выходом на международный рынок. Российский рынок небольшой». Он подчеркнул, что приходится делать так, чтобы «наше, снятое на $7 млн, выглядело бы на все $50 млн, в противном случае это никому не интересно».

В декабре 2016 года газета «Ведомости» сообщила о том, что фонд прямых инвестиций UFG стал одним из совладельцев компании «Маша и медведь». Компания занимается продажей лицензий на использование персонажей одноименного мультсериала. По данным «СПАРК-Интерфакс», 25% долей «Маши и медведя» принадлежат компании Rodleport Holdings, единственным владельцем которой является UFG. Близкие к фонду источники подтвердили факт приобретения UFG блокпакета компании.

Сохранить