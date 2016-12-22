Украинские военные получили приказ сутки не стрелять в Донбассе

Украинские военные получили приказ о запрете использования всех видов вооружения в течение суток с 1 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции на юго-востоке Украины (АТО) в Facebook.

С 1 по 2 июня ВСУ будут придерживаться «режима тишины» в АТО. В сообщении штаба уточняется, что «в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения подразделения ВСУ будут готовы применить оружие». Режим перемирия действует с 00:00 1 июня до 00:00 2 июня.

В мае 2017 года глава донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебровский на своей странице в Facebook сообщал, что ДНР обстреляли жилые кварталы Авдеевки в Донецкой области. Представитель силового ведомства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в интервью агентству «Интерфакс» опроверг обстрел Авдеевки со стороны республики. По его словам, это была провокация, которую устроили украинские военные в преддверии встречи в Минске для того, чтобы «обвинить ДНР в срыве перемирия».

В апреле 2017 года глава ДНР Александр Захарченко заявил о нарушении перемирия бойцами ВСУ на Пасху. Перемирие было достигнуто 29 марта 2017 года на трехсторонней встрече контактной группы в Минске. Тогда же президент Украины Петр Порошенко распорядился прекратить вести огонь на юго-востоке Украины. Однако 1 апреля Киев, ДНР и самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) обвинили друг друга в нарушении перемирия.