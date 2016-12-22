Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
Украинские военные получили приказ сутки не стрелять в Донбассе 20:07 Железная фрау: как споры с Трампом и Эрдоганом укрепляют рейтинг Меркель 19:34 Власти Черногории прокомментировали запрет на въезд 70 политикам в Россию 19:23 Додон рассказал об оказавшихся «на краю пропасти» отношениях с Москвой 19:22 ФАС отвергла доводы властей Петербурга о контракте по «Зенит Арене» 18:53 Власти Москвы предложили поменять место проведения акции Навального 18:37 Мэр ответил возмутившемуся карнавалом в Сочи студенту из Нигерии 17:45 Россия выслала генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге 17:35 В Кремле назвали условие ответа на изъятие дипсобственности России в США 17:26 Путин назначил нового председателя Арбитражного суда Москвы 17:16 СМИ узнали о появлении у Кириенко советника по работе с соцсетями 17:15 СМИ узнали о готовности Трампа выйти из Парижского соглашения по климату 16:43 Россия объявила персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов 16:42 Трамп предложил читателям Twitter разгадать значение слова «covfefe» 16:11 Бывший премьер Сербии Вучич стал президентом страны 16:09 В Кремле рассказали о работе Путина на форуме в Петербурге 16:00 Премьеру и ведущим политикам Черногории запретили въезд в Россию 15:25 Бывший глава Удмуртии Соловьев признал свою вину во взяточничестве 15:23 Навальный отказался удалять фильм ФБК «Он вам не Димон» 15:22 Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за «группы смерти» 15:15 В Кремле объяснили сложные отношения с США «русофобскими припадками» 15:02
Лента новостей 20:25 МСК
В движении поездов на фиолетовой ветке московского метро произошел сбой Общество, 20:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  20:00   USD НАЛ. Покупка 56,75 Продажа 56,81 EUR НАЛ. 63,75 63,80 Власти Санкт-Петербурга решили создать сеть городских тематических парков Бизнес, 19:49 Глава СПЧ выступил против содержания подсудимых в зале суда в клетках Общество, 19:40 Железная фрау: как споры с Трампом и Эрдоганом укрепляют рейтинг Меркель Политика, 19:34 Аэропорт Мельбурна закрыли после попытки захвата малайзийского самолета Общество, 19:32 Власти Черногории прокомментировали запрет на въезд 70 политикам в Россию Политика, 19:23 Додон рассказал об оказавшихся «на краю пропасти» отношениях с Москвой Политика, 19:22 Арбитраж отказал «Газпрому» во взыскании $34,5 млрд с «Нафтогаза Украины» Экономика, 19:04 ФАС отвергла доводы властей Петербурга о контракте по «Зенит Арене» Политика, 18:53 Власти Москвы предложили поменять место проведения акции Навального Политика, 18:37 Глава ВТБ24 Михаил Задорнов не вошел в переизбранный состав правления ВТБ Финансы, 18:35 Уткин обвинил «Матч ТВ» в падении рейтингов футбольных трансляций Спорт, 18:30 И.о. главы РАН рассказал о встрече академиков с Путиным Общество, 18:03 Мэр ответил возмутившемуся карнавалом в Сочи студенту из Нигерии Политика, 17:45 Домашний суд: как российское право становится удобнее для бизнеса Дмитрий Афанасьев председатель комитета партнеров адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Мнение, 17:41 Владельцы теплоходов на Москве-реке пожаловались Чайке на власти Москвы Бизнес, 17:40 Россия выслала генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге Политика, 17:35 Суд присудил 2 млн руб. Дадину за незаконное уголовное преследование Общество, 17:31 В Кремле назвали условие ответа на изъятие дипсобственности России в США Политика, 17:26 Проезд в подмосковных электричках подорожает с июля Общество, 17:21 Китайская компания купит 10% в крупнейшем золотодобытчике России Бизнес, 17:21 Путин назначил нового председателя Арбитражного суда Москвы Политика, 17:16 СМИ узнали о появлении у Кириенко советника по работе с соцсетями Политика, 17:15 Фонд племянника Путина пожаловался на группы «А.У.Е.» в соцсетях Общество, 17:13 Сеть «Едим Дома» Юлии Высоцкой пересмотрела планы своего развития Бизнес, 17:02 В Эр-Рияде при стрельбе в школе погибли два человека Общество, 16:54 Синоптики предупредили об усилении ветра в ночь на 1 июня Общество, 16:47
Украинские военные получили приказ сутки не стрелять в Донбассе
Материалы по теме ДНР и ЛНР пообещали ввести одностороннее перемирие В Раде призвали к блокировке нарушающих законы Украины сайтов ДНР и ЛНР Порошенко заявил об отсутствии безвиза для жителей ДНР и ЛНР США призвали Россию «использовать свое влияние» на ополченцев ДНР и ЛНР
20:07
Украинские военные получили приказ сутки не стрелять в Донбассе
Украинский кризис
«Газпром» сообщил об аресте принадлежащих компании акций на Украине 11:50 Украина возбудила дело против россиян за ведение «гибридной войны» Вчера, 17:55 Еще 6694 материала

Украинские военные получили приказ о запрете использования всех видов вооружения в течение суток с 1 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции на юго-востоке Украины (АТО) в Facebook.

С 1 по 2 июня ВСУ будут придерживаться «режима тишины» в АТО. В сообщении штаба уточняется, что «в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения подразделения ВСУ будут готовы применить оружие». Режим перемирия действует с 00:00 1 июня до 00:00 2 июня.

В мае 2017 года глава донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебровский на своей странице в Facebook сообщал, что ДНР обстреляли жилые кварталы Авдеевки в Донецкой области. Представитель силового ведомства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в интервью агентству «Интерфакс» опроверг обстрел Авдеевки со стороны республики. По его словам, это была провокация, которую устроили украинские военные в преддверии встречи в Минске для того, чтобы «обвинить ДНР в срыве перемирия».

В апреле 2017 года глава ДНР Александр Захарченко заявил о нарушении перемирия бойцами ВСУ на Пасху. Перемирие было достигнуто 29 марта 2017 года на трехсторонней встрече контактной группы в Минске. Тогда же президент Украины Петр Порошенко распорядился прекратить вести огонь на юго-востоке Украины. Однако 1 апреля Киев, ДНР и самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) обвинили друг друга в нарушении перемирия. 

Теги
перемирие, АТО, ВСУ
Другие материалы РБК
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Юрист объяснил разницу между авансом и задатком при покупке квартиры
Лето близко: 5 неочевидных вопросов о дачах и их владельцах
Единственный эффективный способ помешать эвакуации автомобиля
Cамый популярный автомобиль в мире (фото)
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку