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Власти Черногории прокомментировали запрет на въезд 70 политикам в Россию
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Власти Черногории прокомментировали запрет на въезд 70 политикам в Россию

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что знал о существовании «секретного списка» Кремля черногорских чиновников, которым запрещено въезжать на территорию России, но не имел данных о том, кто именно туда был внесен, передает Reuters.

Он пояснил, что видел официальные сообщения от министра иностранных дел, но при этом «мы никогда не узнаем», кто внесен в этот список.​

О том, что политикам Черногории, которые поддерживают вступление страны в НАТО, запретили въезд в Россию, сообщили местным СМИ. Данную информацию подтвердил РБК пресс-секретарь Социал-демократической партии Черногории Мирко Станич. Источник РБК в МИД России посоветовал черногорским чиновникам обратиться за информацией о ситуации в консульский отдел посольства России.

Издание Pobjeda со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что в черный список были внесены 70 черногорских политиков, депутатов и чиновников. По данным издания, среди тех, кому запрещен въезд в России, находится Душко Маркович, бывший премьер-министр Черногории Мило Джуканович и 46 депутатов парламента, которые поддержали членство страны в НАТО.

В свою очередь, в Кремле заявили, что не знают о запрете на въезд в Россию для черногорских политиков и чиновников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему «ничего не известно» по поводу существования списков.

В конце апреля парламент Черногории ратифицировал протокол о присоединении к НАТО. За ратификацию документа проголосовали 46 депутатов, несмотря на бойкот оппозиции. Всего в парламенте заседает 81 депутат.

Черногория начала процесс вступления в НАТО в марте 2014 года. Приглашение от Северного альянса страна получила в декабре 2015-го, а протокол о вступлении был подписан в мае 2016 года. Чтобы Черногория стала членом НАТО, его должны ратифицировать все члены альянса. 

Теги
санкции, черный список, Черногория
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