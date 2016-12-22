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Глава СПЧ выступил против содержания подсудимых в зале суда в клетках
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19:40
Глава СПЧ выступил против содержания подсудимых в зале суда в клетках

Клетки для подсудимых на судебных процессах должны применяться только в исключительных случаях, а подозреваемых следует помещать за обычные стойки или выгородки. Об этом агентству «Интерфакс» заявил глава Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов по итогам семинара-совещания комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

По его словам, этот вопрос должен быть решен «на уровне федерального закона». «Такого убийцу, как Чикатило, надо было содержать в особых условиях», — сказал он. А все остальные должны «находиться без всяких клеток, если они не представляют угрозу безопасности находящихся в зале судебного заседания», — заявил Федотов.

Он подчеркнул, что для подсудимых, которые подозреваются в неопасных преступлениях, необходимо установить выгородки или стойки. «Никого нельзя держать в клетке, если это не установлено законом и не необходимо в демократическом обществе и правовом государстве» — добавил он.

В феврале 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оштрафовал Россию за содержание подсудимых в клетках в залах суда. Решение опубликовано на сайте суда. ЕСПЧ принял решение после того, как рассмотрел три заявления от истцов в Вологде, Чебоксарах и Череповце. По их мнению, содержание в клетках во время заседания в зале суда нарушает их гражданские права. Суд признал, что власти России нарушили Европейскую конвенцию по правам человека и присудил им выплатить истцам компенсации за моральный ущерб в размере от €3 тыс. до 7,5 тыс. Кроме того, суд обязал возместить судебные издержки в размере €1 тыс.

Комментируя решение ЕСПЧ, председатель Вологодского областного суда Владимир Шепель заявлял местному порталу Cherinfo.ru, что клетки из залов суда убирать не будут. «Раз Россию наказывают, проблему нужно поднять и решать на законодательном уровне. Пока этого не будет сделано, штрафовать могут и дальше», — сказал он. 

Теги
СПЧ, Михаил Федотов, Глава СПЧ
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