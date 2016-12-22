ФАС отвергла доводы властей Петербурга о контракте по «Зенит Арене»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не приняла доводы Комитета по строительству в Санкт-Петербурге о заключении контракта на благоустройство территории у стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове с компанией «Метрострой» на 952 млн руб. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной монопольной службы (ФАС) по городу.

То, что заключение контракта нарушает норму федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ФАС признала еще в январе. Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, повторная проверка контракта последовала в ответ на заявление частного лица.

По информации антимонопольной службы, во время рассмотрения нового дела Комитет по строительству указал, что «не проводил торги, а заключил контракт с единственным поставщиком, из-за чрезвычайной ситуации непреодолимой силы». Однако в ФАС установили, что контракт предусматривает «работы по благоустройству и новому строительству, а не по ликвидации последствий действия непреодолимой силы или чрезвычайной ситуации», говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что необходимость в этих работах «возникла не одномоментно и стихийного характера не носила, а являлась вполне прогнозируемой». В сообщении отмечается, что у заказчика была возможность вовремя провести конкурентные процедуры.

«Санкт-Петербургское УФАС России признало в действиях Комитета по строительству нарушение Закона о защите конкуренции (ст. 15 федерального закона. — РБК.», — говорится в сообщении. По информации ФАС, Комитет создал «преимущественные условия одной организации и исключило возможность другим претендовать на выполнение работ».

За подобные нарушения, согласно ст.14.9 КоАП РФ предусматривается штраф в размере от 15 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

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О том, что инспекция петербургского УФАС признала, что при при заключении контракта по «Зенит Арене» был нарушен закон ФАС заявляла в январе. Однако возбуждать административное дело антимонопольная служба не стала. Она пояснила, что такое решение уже вынес контролирующий орган — комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга.

Жалобу на нарушение при заключении контракта подал юрист Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Юрий Золотухин. По данным ФБК, власти города и «Метрострой. Санкт-Петербург» в декабре 2016 года заключили контракт с нарушением способа выбора поставщика. 

Теги
ФАС, контракт, стадион, «Зенит Арена»
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