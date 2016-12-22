Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
Власти Москвы предложили поменять место проведения акции Навального 18:37 ФАС отвергла доводы властей Петербурга о контракте по «Зенит-Арене» 18:53 Глава ВТБ24 Михаил Задорнов не вошел в переизбранный состав правления ВТБ 18:35 И.о. главы РАН рассказал о встрече академиков с Путиным 18:03 Мэр ответил возмутившемуся карнавалом в Сочи студенту из Нигерии 17:45 Домашний суд: как российское право становится удобнее для бизнеса 17:41 Владельцы теплоходов на Москве-реке пожаловались Чайке на власти Москвы 17:40 Россия выслала генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге 17:35 Суд присудил 2 млн руб. Дадину за незаконное уголовное преследование 17:31 В Кремле назвали условие ответа на изъятие дипсобственности России в США 17:26 Проезд в подмосковных электричках подорожает с июля 17:21 Китайская компания купит 10% в крупнейшем золотодобытчике России 17:21 Путин назначил нового председателя Арбитражного суда Москвы 17:16 СМИ узнали о появлении у Кириенко советника по работе с соцсетями 17:15 Фонд племянника Путина пожаловался на группы «А.У.Е.» в соцсетях 17:13 Сеть «Едим Дома» Юлии Высоцкой пересмотрела планы своего развития 17:02 В Эр-Рияде при стрельбе в школе погибли два человека 16:54 Синоптики предупредили об усилении ветра в ночь на 1 июня 16:47 СМИ узнали о готовности Трампа выйти из Парижского соглашения по климату 16:43 Россия объявила персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов 16:42 Ginza Project инвестирует 750 млн руб. в продуктовую сеть 16:29
Лента новостей 18:53 МСК
Уткин обвинил «Матч ТВ» в падении рейтингов футбольных трансляций Спорт, 18:30 И.о. главы РАН рассказал о встрече академиков с Путиным Общество, 18:03 Лучшие предложения рынка наличной валюты  18:00   USD НАЛ. Покупка 56,80 Продажа 56,87 EUR НАЛ. 63,79 63,85 Мэр ответил возмутившемуся карнавалом в Сочи студенту из Нигерии Политика, 17:45 Домашний суд: как российское право становится удобнее для бизнеса Дмитрий Афанасьев председатель комитета партнеров адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Мнение, 17:41 Владельцы теплоходов на Москве-реке пожаловались Чайке на власти Москвы Бизнес, 17:40 Россия выслала генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге Политика, 17:35 Суд присудил 2 млн руб. Дадину за незаконное уголовное преследование Общество, 17:31 В Кремле назвали условие ответа на изъятие дипсобственности России в США Политика, 17:26 Проезд в подмосковных электричках подорожает с июля Общество, 17:21 Китайская компания купит 10% в крупнейшем золотодобытчике России Бизнес, 17:21 Путин назначил нового председателя Арбитражного суда Москвы Политика, 17:16 СМИ узнали о появлении у Кириенко советника по работе с соцсетями Политика, 17:15 Фонд племянника Путина пожаловался на группы «А.У.Е.» в соцсетях Общество, 17:13 Сеть «Едим Дома» Юлии Высоцкой пересмотрела планы своего развития Бизнес, 17:02 В Эр-Рияде при стрельбе в школе погибли два человека Общество, 16:54 Синоптики предупредили об усилении ветра в ночь на 1 июня Общество, 16:47 СМИ узнали о готовности Трампа выйти из Парижского соглашения по климату Политика, 16:43 Россия объявила персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов Политика, 16:42 Во главе «Рубина» стал сын первого президента Татарстана Спорт, 16:41 Ginza Project инвестирует 750 млн руб. в продуктовую сеть Бизнес, 16:29 Трамп предложил читателям Twitter разгадать значение слова «covfefe» Политика, 16:11 Бывший премьер Сербии Вучич стал президентом страны Политика, 16:09 Московский «Арарат» подпишет еще одного экс-игрока «Спартака» и сборной Спорт, 16:00 В Кремле рассказали о работе Путина на форуме в Петербурге Политика, 16:00 Неисправный Boeing 787 авиакомпании United Airlines совершил 23 рейса Общество, 15:56 Матвиенко назвала «неприемлемой» заморозку индексации пенсий Экономика, 15:54 «Арсенал» объявил о продлении контракта с Арсеном Венгером Спорт, 15:47
Власти Москвы предложили поменять место проведения акции Навального
Материалы по теме Навальный подал заявку на акцию против коррупции в Москве 12 июня Участник антикоррупционной акции Навального получил полтора года колонии МВД не сочло коррупцией факты из расследования Навального о Медведеве Суд оштрафовал Алексея Навального за организацию массовой акции в Москве
18:37
Екатерина Ракитина
Власти Москвы предложили поменять место проведения акции Навального
Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Столичные власти предложили оппозиционеру Алексею Навальному перенести акцию, которая запланирована на 12 июня, в День России, с Тверской улицы на проспект Сахарова либо на улицу Перерва на юго-востоке Москвы. Об этом заявил глава департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников, передает агентство «Интерфакс».

Черников рассказал, что после рассмотрения властями двух «идентичных по тексту уведомлений» о проведении акции на улицах Тверская и Охотный Ряд, поданных Навальным и его соратником Романом Рубановым, им предложили альтернативу. Первая — шествие и митинг по улице Перерва с митингом у памятника «Солдату Отечества» на пересечении с Люблинской улицей. Второй вариант — шествие и митинг по проспекту Академика Сахарова.

Проспект Сахарова, по мнению Черникова, является «традиционным для проведения таких мероприятий местом», в котором проще организовать транспортное движение, «особенно в праздничный день».

Представитель столичной мэрии объяснил предложение о переносе митинга тем, что 12 июня на улицах Тверская и Охотный Ряд пройдет празднование Дня России. Кроме того, по его словам, на улицах 1-я Тверская-Ямская и Тверская ремонтируют дороги. Он также заявил о готовности провести переговоры «в любой день, никакой напряженности не видим».

Руководитель департамента региональной безопасности Москвы напомнил, что по закону срок согласования массового мероприятия заканчивается за три дня до его проведения, в случае с заявленной акцией — 9 июня. Он подчеркнул, что в организации акции Навальному отказали из-за закона о митингах и шествиях, согласно которому гражданин, которого привлекали к административной ответственности, не может организовывать публичную акцию.

Черников напомнил о привлечении к административной ответственности Навального в марте 2017 года за неповиновение сотруднику полиции по ст. 19.3 КоАП РФ и за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка по ст. 20.2.2 КоАП РФ. Он уточнил, что, согласно требованиям закона о митингах, Навальному направили предложения о переносе акций.

О подаче заявки в столичную мэрию на проведение митинга против коррупции в День России 12 июня в Москве Навальный сообщил 29 мая. Он разместил копию заявления на своем сайте.

По информации сообщества «Команда Навального» в соцсети «ВКонтакте», заявку на участие в акции 12 июня подали инициативные группы в 212 городах России (на момент написания новости 29 мая).

Фотогалерея В Москве прошла крупнейшая за пять лет акция протеста В воскресенье, 26 марта, в Москве состоялась акция протеста, организованная Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) под руководством Алексея Навального. Участники мероприятия, которое не было... Показать 13 фотографий

Акции против коррупции прошли 26 марта в Москве и по всей России. Поводом стало расследование ФБК Алексея Навального о «тайной недвижимости» председателя российского правительства Дмитрия Медведева. Согласно данным ФБК, в московском митинге участвовали 25–30 тыс. человек, а число митингующих по всей России достигло 150 тыс. человек. По информации МВД, в антикоррупционной акции в Москве участвовали в районе 8 тыс. человек.

По итогам акции в отделения полиции доставили более 1 тыс. демонстрантов. На большинство из них составили протоколы об административных нарушениях.

Фотогалерея Антикоррупционные акции в городах России В десятках городов России состоялись антикоррупционные акции протеста. Официально власти согласовали 24 митинга, организаторы заявляли о проведении акций протеста в ста российских городах. Самые... Показать 17 фотографий

​На акции задержали и Навального. Суд арестовал политика на 15 суток и обязал его выплатить штраф в размере 20 тыс. руб. за нарушение КоАП по статьям: 19.3 «Неповиновение сотрудникам полиции» и 20.2.2 «Организация несогласованного мероприятия соответственно». 

Теги
Алексей Навальный, День России, Антикоррупционный митинг, акция против коррупции, акция Навального, митинг в Москве
Другие материалы РБК
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
Российская олимпийская чемпионка вернет медали из-за их качества
Разоблачен популярный миф о загаре и защите от солнца
Реальная помощь в развитии бизнеса: конкурс «Свободная трибуна»
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку