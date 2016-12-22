Власти Москвы предложили поменять место проведения акции Навального

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Столичные власти предложили оппозиционеру Алексею Навальному перенести акцию, которая запланирована на 12 июня, в День России, с Тверской улицы на проспект Сахарова либо на улицу Перерва на юго-востоке Москвы. Об этом заявил глава департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников, передает агентство «Интерфакс».

Черников рассказал, что после рассмотрения властями двух «идентичных по тексту уведомлений» о проведении акции на улицах Тверская и Охотный Ряд, поданных Навальным и его соратником Романом Рубановым, им предложили альтернативу. Первая — шествие и митинг по улице Перерва с митингом у памятника «Солдату Отечества» на пересечении с Люблинской улицей. Второй вариант — шествие и митинг по проспекту Академика Сахарова.

Проспект Сахарова, по мнению Черникова, является «традиционным для проведения таких мероприятий местом», в котором проще организовать транспортное движение, «особенно в праздничный день».

Представитель столичной мэрии объяснил предложение о переносе митинга тем, что 12 июня на улицах Тверская и Охотный Ряд пройдет празднование Дня России. Кроме того, по его словам, на улицах 1-я Тверская-Ямская и Тверская ремонтируют дороги. Он также заявил о готовности провести переговоры «в любой день, никакой напряженности не видим».

Руководитель департамента региональной безопасности Москвы напомнил, что по закону срок согласования массового мероприятия заканчивается за три дня до его проведения, в случае с заявленной акцией — 9 июня. Он подчеркнул, что в организации акции Навальному отказали из-за закона о митингах и шествиях, согласно которому гражданин, которого привлекали к административной ответственности, не может организовывать публичную акцию.

Черников напомнил о привлечении к административной ответственности Навального в марте 2017 года за неповиновение сотруднику полиции по ст. 19.3 КоАП РФ и за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка по ст. 20.2.2 КоАП РФ. Он уточнил, что, согласно требованиям закона о митингах, Навальному направили предложения о переносе акций.

О подаче заявки в столичную мэрию на проведение митинга против коррупции в День России 12 июня в Москве Навальный сообщил 29 мая. Он разместил копию заявления на своем сайте.

По информации сообщества «Команда Навального» в соцсети «ВКонтакте», заявку на участие в акции 12 июня подали инициативные группы в 212 городах России (на момент написания новости 29 мая).

Акции против коррупции прошли 26 марта в Москве и по всей России. Поводом стало расследование ФБК Алексея Навального о «тайной недвижимости» председателя российского правительства Дмитрия Медведева. Согласно данным ФБК, в московском митинге участвовали 25–30 тыс. человек, а число митингующих по всей России достигло 150 тыс. человек. По информации МВД, в антикоррупционной акции в Москве участвовали в районе 8 тыс. человек.

По итогам акции в отделения полиции доставили более 1 тыс. демонстрантов. На большинство из них составили протоколы об административных нарушениях.

​На акции задержали и Навального. Суд арестовал политика на 15 суток и обязал его выплатить штраф в размере 20 тыс. руб. за нарушение КоАП по статьям: 19.3 «Неповиновение сотрудникам полиции» и 20.2.2 «Организация несогласованного мероприятия соответственно».