В Кремле назвали условие ответа на изъятие дипсобственности России в США

Россия отреагирует на изъятие своей дипломатической собственности в США в том случае, если Вашингтон «не скорректирует» свои шаги. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, ответит ли Кремль на санкции президентской администрации Барака Обамы, передает корреспондент РБК.

«Мы сейчас просто учитываем трудную внутриполитическую ситуацию для нынешней администрации, но, естественно, без соответствующей реакции эти шаги не останутся, если эти шаги каким-то образом не будут подкорректированы самой же американской стороной», — сказал Ушаков. Он отметил, что Россия дала США «шанс», чтобы новая администрация исправила действия президента Барака Обамы.



«Принцип взаимности никто не отменял в дипломатии», — заметил Ушаков.

В конце 2016 года Обама ввел санкции против России и закрыл доступ в две загородные резиденции российских дипломатов — в Нью-Йорке и Мэриленде. США объяснили новые меры возможным вмешательством Москвы в президентские выборы и в «систематическом преследовании» американских дипломатов.

В МИД России в свою очередь обвинили Вашингтон в нарушении международного права и заявили, что США «пошли на экспроприацию объектов дипломатических представительств России», которые являются госсобственностью Москвы и обладают иммунитетом.

В начале мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатический источник сообщала, что Россия может ввести санкции против американской недвижимости в Москве и изъять загородную резиденцию в Серебряном Бору, склад на Дорожной улице посольства США, здание англо-американской школы и резиденцию американского посла «Спасо-хаус» в районе Арбата. По словам собеседника издания, такие меры могут быть приняты, если «выход из ситуации» не будет найден после встречи Путина и президента США Дональда Трампа в июле.