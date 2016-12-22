Путин назначил нового председателя Арбитражного суда Москвы

Президент Владимир Путин назначил главу арбитража Татарстана Николая Новикова председателем Арбитражного суда Москвы. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Ранее должность главы московского арбитража занимал Сергей Чуча, который ушел в отставку в апреле. Он работал в этой должности с весны 2011 года. Всероссийская квалификационная коллегия судей (ВККС) 28 марта рассмотрела заявление Новикова, после чего рекомендовала его на должность руководителя Арбитражного суда Москвы, сообщается на сайте ВККС.

Новиков проработал в качестве судьи 13 лет. С 2004 по 2012 год он занимал должность председателя Арбитражного суда Самарской области, после чего еще год там работал судьей. В феврале 2013 года его назначили на должность председателя Арбитражного суда Республики Татарстан.

«За время работы на вышеуказанных должностях Новиков Н.А. проявил себя как квалифицированный юрист и грамотный руководитель», — говорится в заключении ВККС.