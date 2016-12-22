Проезд в подмосковных электричках подорожает с июля

Тарифы на проезд в пригородных подмосковных электричках подорожают с 1 июля на 7,3%. Об этом заявила первый зампред комитета по ценам и тарифам региона Наталья Алексеенко в ходе заседания межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Подмосковья, передает агентство «Интерфакс».
Новая цена составит 22 руб. за одну зону (в данное время — 20 руб. 50 коп.).
По словам Алексеенко, в 2018 году цены на этот тариф не вырастут. Его пересмотрят лишь 1 января 2019 года.
Последний раз цены на проезд в электричках московского региона подорожали 1 января 2016 года. До повышения тарифов стоимость проезда в пределах одной зоны, то есть 10 км, составляла 19 руб. Также изменились цены на проезд по направлениям Лось, Косино, Новогиреево, Сетунь, Марк, Бутово и другим - они стали равняться 32 рублям вместо 30, как это было ранее, вне зависимости от длительности поездки. Цена на сообщение с ТиНАО (Троицким и Новомосковским административными округами) возросла до 20,5 руб за одну зону.