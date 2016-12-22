В Эр-Рияде при стрельбе в школе погибли два человека

В Эр-Рияде в результате стрельбы в одной из частных школ погибли два человека. Об этом сообщает портал 3Alyoum.
По предварительным данным, стрельбу в частной школе открыл бывший учитель — выходец из Ирака. Мужчина убил учителя школы, выходца из Саудовской Аравии, и директора школы, выходца из Палестины, который также являлся гражданином США. Кроме того, мужчина ранил охранника школы.
Посольство США в Саудовской Аравии в своем Twitter сообщило, что учеников в здании во время стрельбы не было. По информации посольства, стрелок всё еще находится внутри школы.
Частная школа была закрыта на каникулы в преддверии начала священного для мусульман месяца Рамадан.