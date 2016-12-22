Синоптики предупредили об усилении ветра в ночь на 1 июня

В Москве в ночь на 1 июня ожидается усиление ветра, однако урагана не будет. Об этом «РИА Новости» сообщили в погодном центре «Фобос».

«Урагана, подобного тому, что обрушился на столицу в понедельник [29 мая], не будет, но в любом случае погода взяла курс на серьезное ухудшение», — предупредил представитель центра. Он отметил, что с 22:00 мск 31 мая до 6:00 1 июня пройдет ливень и гроза. Кроме того, ожидаются осадки до 5–7 мм и порывистый ветер, который может достигнуть 15–16 м/с, добавил специалист «Фобоса». «Это нижний предел штормового диапазона», — уточнил он.

По информации центра, в Москве ночью сильно похолодает, температура опустится до «апрельских показателей». Однако в четверг, 1 июня, температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов, а также пройдут дожди, отметил представитель «Фобоса». Днем в пятницу и субботу температура воздуха, как ожидают синоптики, составит 7–12 градусов, однако в ночь на 3 июня «будет особенно холодно», температура понизится до нуля градусов. «Можно будет заметить даже снежинки», — заключил он.

О том, что в ночь на 1 июня в Москве ожидается порывистый ветер до 24 м/с, ранее также сообщало МЧС. В ведомстве добавили, что ночью в столице будет гроза и сильный дождь. Кроме того, сильный западный ветер до 15–24 м/c придет в Москву и в четверг днем.



В МЧС предупредили, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи и повреждение слабо укрепленных рекламных конструкций. Кроме того, может произойти «частичный повал деревьев», отмечали в МЧС.

Днем в понедельник, 29 мая, на Москву и Московскую область обрушился ураганный ветер до 25 м/c. В результате случившегося погибли 16 человек, еще более 170 пострадали. В Московской области из-за урагана без электричества остались 18,3 тыс. человек.