Владельцы теплоходов на Москве-реке пожаловались Чайке на власти Москвы

Владельцы теплоходов «Александр Блок» и «Ласточка-2», на которых расположены рестораны «Чайка» (Краснопресненская набережная) и «Ласточка» (Лужнецкая набережная), обратились с письмом (копия есть у РБК) к генпрокурору Юрию Чайке. Они просят разобраться в их конфликте с департаментом транспорта Москвы.

В документе утверждается, что департамент предписал владельцам судов до 10 мая «уплыть с территории реки Москва». В противном случае суда обещают отбуксировать в порт города Кимры (Тверская область). «Данные требования противоречат Водному кодексу России, так как водные объекты являются объектами общего пользования», — говорится в письме судовладельцев.

Департамент транспорта опирается на постановление правительства Москвы об освобождении акватории Москвы-реки от дебаркадеров и судов, утративших судовые свойства, отмечается в письме. Между тем собственники утверждают, что ни «Александр Блок», ни «Ласточка-2» судовые свойства не утратили и дебаркадерами не являются.

РБК направил запросы в Генпрокуратуру и департамент транспорта Москвы.

Как сообщает «Вечерняя Москва», в ночь на 30 мая с Крымской набережной был отбуксирован признанный дебаркадером теплоход «Валерий Брюсов». Судно отправили на спецстоянку. По данным транспортной прокуратуры, собственник теплохода ОАО «Московский туристический флот» нарушил п. 2 ч. 1 ст. 11 Водного кодекса. Замоскворецкий суд удовлетворил иск прокуратуры и оштрафовал владельца судна на 50 тыс. руб., а гендиректора ОАО — на 10 тыс. руб.

Столичные власти начали демонтировать дебаркадеры осенью 2014 года. Тогда глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что это «только начало» реализации городской программы по очищению акватории Москвы-реки от подобных строений.