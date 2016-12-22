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Неисправный Boeing 787 авиакомпании United Airlines совершил 23 рейса
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15:56
Неисправный Boeing 787 авиакомпании United Airlines совершил 23 рейса

Федеральное авиационное управление США (FAA) считает, что авиакомпания United Airlines 23 раза использовала непригодный для эксплуатации самолет, и грозится оштрафовать авиаперевозчика за это на $435 тыс., сообщает телеканал ABC News.

United Airlines 9 июня 2014 года заменила топливный манометр на одном из своих самолетов Boeing 787, передает телеканал со ссылкой на FAA. Однако после этого никто не проверял работу замененной детали самолета до 28 июня. За это время Boeing 787 совершил 23 рейса, два из них — после замечаний управления. Согласно правилам полета, без проверки самолет нельзя эксплуатировать.

«Мы немедленно приняли меры после обнаружения проблемы и тесно сотрудничаем с FAA», — заявили телеканалу в United Airlines, подчеркнув, что безопасность для них является «главным приоритетом».

«Поддержание высокого уровня безопасности зависит от того, насколько внимательно ​операторы следят за действующими нормами и правилами», — заявил администратор FAA Майкл Уэрт. По его словам, «неспособность» сделать это может способствовать созданию небезопасных условий.

United Airlines 9 апреля 2017 года оказалась в центре скандала из-за того, что ее сотрудники силой выгнали с рейса 69-летнего пассажира Дэвида Дао, сломали ему нос и выбили два зуба.

Причиной конфликта стали проблемы с овербукингом, который допустила компания. Позже авиакомпания извинилась перед пострадавшим и изменила правила снятия пассажиров с рейса в случае сверхбронирования. Кроме того, авиаперевозчик пообещал выплатить пассажирам рейса, на котором произошел конфликт, компенсацию. 

Теги
самолет, United Airlines, Boeing 787, техническая неисправность, FAA, неисправный самолет
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