Трамп предложил читателям Twitter разгадать значение слова «covfefe»

Президент США Дональд Трамп предложил читателям своего Twitter разгадать значение слова «covfefe». Об этом он написал в своем микроблоге.
«Кто может разгадать истинный смысл «covfefe»? Наслаждайтесь!» — написал он.
Слово «covfefe» Трамп написал в своем микроблоге чуть позднее полуночи по вашингтонскому времени (утром по московскому времени), сообщает телеканал Foх News. «Несмотря на постоянные негативные отзывы прессы covfefe», — приводит телеканал слова американского лидера. По информации Foх News, этот пост собрал около 100 тыс. лайков, примерно столько же раз запись ретвитнули.
Как отмечает телеканал, слово «covfefe», скорее всего, было опечаткой, однако за короткое время оно превратилось в самый популярный тренд-твиттер и популярный мем в социальных сетях. В 5:30 утра по вашингтонскому времени (12:30 мск) твит был удален, пишет Foх News.