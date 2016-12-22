Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
Трамп предложил читателям Twitter разгадать значение слова «covfefe» 16:11 Путин назначил нового председателя Арбитражного суда Москвы 17:16 СМИ узнали о появлении у Кириенко советника по работе с соцсетями 17:15 СМИ узнали о готовности Трампа выйти из Парижского соглашения по климату 16:43 Россия объявила персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов 16:42 Бывший премьер Сербии Вучич стал президентом страны 16:09 В Кремле рассказали о работе Путина на форуме в Петербурге 16:00 Премьеру и ведущим политикам Черногории запретили въезд в Россию 15:25 Бывший глава Удмуртии Соловьев признал свою вину во взяточничестве 15:23 Навальный отказался удалять фильм ФБК «Он вам не Димон» 15:22 Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за «группы смерти» 15:15 В Кремле объяснили сложные отношения с США «русофобскими припадками» 15:02 Кремль назвал неуместным поиск виновных в гибели людей от урагана 14:50 В Кремле прокомментировали выход нового сезона «Карточного домика» 14:49 В Крыму провайдер заблокировал «Яндекс» и «ВКонтакте» по указу Порошенко 14:39 СМИ сообщили о взятии ИГ ответственности за взрыв в Кабуле 14:15 СМИ назвали имя претендента на должность военного прокурора России 13:46 Орловский губернатор объяснил свою фразу «Бог не фраер» 13:41 СМИ заявили о нежелании Германии проводить саммит НАТО в Турции 13:34 Отряд кораблей Каспийской флотилии провел в море во время учений 30 суток 13:03 Владимир Путин частично снял санкции с Турции и облегчил визовый режим 12:54
Лента новостей 17:23 МСК
Путин назначил нового председателя Арбитражного суда Москвы Политика, 17:16 СМИ узнали о появлении у Кириенко советника по работе с соцсетями Политика, 17:15 Фонд племянника Путина пожаловался на группы «А.У.Е.» в соцсетях Общество, 17:13 Сеть «Едим Дома» Юлии Высоцкой пересмотрела планы своего развития Бизнес, 17:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  17:00   USD НАЛ. Покупка 56,80 Продажа 56,87 EUR НАЛ. 63,70 63,82 В Эр-Рияде при стрельбе в школе погибли два человека Общество, 16:54 Синоптики предупредили об усилении ветра в ночь на 1 июня Общество, 16:47 СМИ узнали о готовности Трампа выйти из Парижского соглашения по климату Политика, 16:43 Россия объявила персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов Политика, 16:42 Во главе «Рубина» стал сын первого президента Татарстана Спорт, 16:41 Ginza Project инвестирует 750 млн руб. в продуктовую сеть Бизнес, 16:29 Трамп предложил читателям Twitter разгадать значение слова «covfefe» Политика, 16:11 Бывший премьер Сербии Вучич стал президентом страны Политика, 16:09 Московский «Арарат» подпишет еще одного экс-игрока «Спартака» и сборной Спорт, 16:00 В Кремле рассказали о работе Путина на форуме в Петербурге Политика, 16:00 Неисправный Boeing 787 авиакомпании United Airlines совершил 23 рейса Общество, 15:56 Матвиенко назвала «неприемлемой» заморозку индексации пенсий Экономика, 15:54 «Арсенал» объявил о продлении контракта с Арсеном Венгером Спорт, 15:47 Адвокат Учителя объяснил Володину порядок рассмотрения запросов депутатов Общество, 15:32 Ветер в башнях: как устройство Москвы усиливает ущерб от урагана Ксения Мокрушина глава центра городских исследований бизнес-школы «Сколково» Мнение, 15:31 Путин приехал в духовный центр старообрядцев в Москве Общество, 15:30 Премьеру и ведущим политикам Черногории запретили въезд в Россию Политика, 15:25 Трамп пристыдил снявшуюся с его «отрезанной головой» журналистку Общество, 15:25 Бывший глава Удмуртии Соловьев признал свою вину во взяточничестве Политика, 15:23 Навальный отказался удалять фильм ФБК «Он вам не Димон» Политика, 15:22 МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве Общество, 15:22 Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за «группы смерти» Политика, 15:15 Встретились в суде: как развивался конфликт Усманова с Навальным Общество, 15:14
Трамп предложил читателям Twitter разгадать значение слова «covfefe»
Материалы по теме Трамп пристыдил снявшуюся с его «отрезанной головой» журналистку СМИ сообщили о призывах Трампа к мировым лидерам звонить ему на мобильный Секретная служба США проверит снимок с «отрубленной головой» Трампа Трамп заявил о доверии своему советнику Кушнеру
16:11
Трамп предложил читателям Twitter разгадать значение слова «covfefe»

Президент США Дональд Трамп предложил читателям своего Twitter разгадать значение слова «covfefe». Об этом он написал в своем микроблоге.

«Кто может разгадать истинный смысл «covfefe»? Наслаждайтесь!» — написал он.

Слово «covfefe» Трамп написал в своем микроблоге чуть позднее полуночи по вашингтонскому времени (утром по московскому времени), сообщает телеканал Foх News. «Несмотря на постоянные негативные отзывы прессы covfefe», — приводит телеканал слова американского лидера. По информации Foх News, этот пост собрал около 100 тыс. лайков, примерно столько же раз запись ретвитнули.

Как отмечает телеканал, слово «covfefe», скорее всего, было опечаткой, однако за короткое время оно превратилось в самый популярный тренд-твиттер и популярный мем в социальных сетях. В 5:30 утра по вашингтонскому времени (12:30 мск) твит был удален, пишет Foх News. 

Теги
Дональд Трамп, «covfefe»
Другие материалы РБК
15 архивных фотографий интерьеров из советских хрущевок
«Красавицы остались не у дел»: светская львица о вечеринке
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Известный российский спортсмен решил сдать мандат депутата Госдумы
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку