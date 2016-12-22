Бывший премьер Сербии Вучич стал президентом страны

Бывший премьер-министр Александр Вучич принял присягу и стал президентом Сербии на пятилетний срок. Об этом сообщает сербское издание Blic.
Как отмечает издание, на церемонии присутствовал уходящий президент Томислав Николич, а также бывшие сербские лидеры — Милан Милутинович и Зоран Лилич. Кроме того, на инаугурацию приехал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Также в церемонии приняли участие родители Вучича и его двое детей.
Вучич принес клятву, положив правую руку на книгу Конституции Сербии, которую держала глава Конституционного суда Илик Прелис. Вучич поклялся в том числе защищать суверенитет и территориальную целостность Сербии, включая Косово и Метохию. После церемонии Вучич выступил перед своими сторонниками и заявил, что больше всего в мире он любит Сербию. «Не смотрите назад, смотрите вперед», — сказал он. Вучич пообещал, что на посту президента он будет «хранить мир, стабильность и безопасность» в стране, а также будет защищать Сербию и «ее детей».
Во вторник, 30 мая, сербский парламент принял отставку Вучича, чтобы он занял пост президента Сербии. В апреле Александр Вучич на президентских выборах получил 55,08% голосов избирателей, сообщалось (.xls) на сайте Центризбиркома Сербии. На втором месте был его соперник Саша Янкович, за которого проголосовали 16,36% избирателей.
Вучич после победы поблагодарил президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель за поддержку и заверил, что планирует развивать «дружеские отношения» с Китаем и Россией и продолжать европейский путь реформ. Путин назвал победу Вучича «убедительной» и отметил, что результаты выборов в Сербии показывают «широкую поддержку» усилий будущего президента страны.
Республика Косово является частично признанным государством. Согласно Конституции Сербии, ее территория является частью Сербии, но имеет статус автономного края Косово и Метохии.