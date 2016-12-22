Навальный отказался удалять фильм ФБК «Он вам не Димон»

Алексей Навальный отказался удалять фильм-расследование о премьер-министре Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон». Об этом оппозиционер заявил в своем Twitter сразу после оглашения решения суда.
За несколько минут до этого Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), передает корреспондент РБК из зала суда.
Фонд борьбы с коррупцией рассказал о «тайной недвижимости» Медведева
Такое решение приняла судья Марина Васина. Навальный и ФБК должны будут разместить в интернете опровержение публикаций, которые суд счел порочащими имя Усманова. Это решение ответчики должны выполнить в течение 10 дней, заявила судья.
Встретились в суде: как развивался конфликт Усманова с Навальным
В апреле Усманов подал в суд на Навального из-за расследования о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, которую сотрудники ФБК в своем фильме оценили в 70 млрд руб. В фильме говорилось, что однокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получили от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб.