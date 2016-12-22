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Общество
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Путин приехал в духовный центр старообрядцев в Москве
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15:30
Путин приехал в духовный центр старообрядцев в Москве

Президент России Владимир Путин приехал в Рогожский духовный центр Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

Путин посетит выставку «Сила духа и верность традиции» в храме Рождества Христова в Рогожском духовном центре. На выставке представлены памятники старообрядческой культуры XVI–XX веков — иконы, созданные до церковного раскола на Руси, редкие печатные и рукописные книги. После выставки президент в сопровождении митрополита Московского и всея Руси РПСЦ Корнилия посетит кафедральный Покровский собор Рогожского духовного центра.

В Кремле агентству «Интерфакс» заявили, что «это далеко не первая встреча» Владимира Путина и митрополита Корнилия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «у них достаточно регулярное общение», также как и с представителями других российских конфессий.

Рогожский духовный центр — исторический центр старообрядцев в Рогожской слободе на территории Таганского и Нижегородского районов Москвы. В Рогожской слободе располагается митрополия РПСЦ. Архитектурный комплекс слободы насчитывает 50 строений. 

Теги
Владимир Путин, Рогожский духовный центр, старообрядчество
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