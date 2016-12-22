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В Кремле прокомментировали выход нового сезона «Карточного домика»
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14:49
В Кремле прокомментировали выход нового сезона «Карточного домика»

В Кремле «очень много забот», чтобы следить за выходом нового сезона американского сериала «Карточный домик». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, смотрят ли сериал Владимир Путин и сотрудники администрации, передает «РИА Новости».

«В Кремле очень много других забот, поэтому так ставить вопрос вряд ли было бы корректно», — сказал Песков.

Пятый сезон сериала «Карточный домик» компания Netflix выпустила 30 мая. В новом сезоне 13 серий.

В начале мая Netflix представил трейлер нового сезона, в котором герой Кевина Спейси, президент США Фрэнк Андревуд говорит, что американские граждане «не знают, что для них» лучше. «Они как маленькие дети. Мы должны объяснить им, что хорошо, а что плохо. Нам нужно сказать им, что они должны думать и чувствовать», — обращается он к своей жене Клэр Андервуд.

«Карточный домик» — политический телесериал, который является адаптацией одноименного сериала Би-би-си по роману Майкла Доббса. Сериал выпускается с февраля 2013 года на видеосервисе Netflix. В третьем сезоне, который появился в 2015 году, появился президент России Виктор Петров, которого сыграл датский актер Ларс Миккельсен. Кроме того, в сериале снялись участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова, Мария Алехина и участник группы «Война» Петр Верзилов, которые сыграли сами себя.

В 2015 году в Кремле заявляли, что не смотрели сезон «Карточного домика», где есть персонаж прототипом, которого является Путин. «Не смотрели и не докладывали. Об использовании образа не слышали», — заявлял Песков. 

Теги
Дмитрий Песков, телесериал, «Карточный домик»
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