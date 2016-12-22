В Кремле объяснили сложные отношения с США «русофобскими припадками»

Причиной сложных отношений между Россией и США стали «русофобские припадки». Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, передает «Интерфакс».

В Кремле отметили «ежедневное, даже ежечасное раздувание и поддерживание в истеричном состоянии русофобских настроений» со стороны США. Песков подчеркнул, что попытки нападок на посла России в США Сергея Кисляка являются «абсолютно неприемлемыми».

Телеканал Fox News со ссылкой на источник сообщал 30 мая, что посол России в США Сергей Кисляк подал идею «использования засекреченной линии» между администрацией Трампа и Россией. По словам источника телеканала, речь шла об однократных звонках для обсуждения конфликта в Сирии. Газета The Washington Post со ссылкой на источник среди американских чиновников сообщала 27 мая, что старший советник президента США и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обсуждал с Кисляком возможность создания «секретного канала связи» с Россией во время предвыборной президентской кампании.

В ответ на эти сообщения заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил 30 мая, что в ведомстве не разглашают информацию о рабочих контактах Кисляка, поскольку ее огласка нарушает каноны работы в МИДе.