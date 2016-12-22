В России арестовали 16 тыс. бутылок черногорского вина из-за пестицидов

Госдума решила установить максимальную ставку МФО на уровне 150%

Киев рассказал о своих ожиданиях по решению спора с «Газпромом»

Минэкономразвития спрогнозировало нулевой рост пенсий до 2035 года

Российские промышленники назвали оптимальный курс рубля

Американский банк Goldman Sachs подтвердил покупку облигаций Венесуэлы

Кудрин и Титов рассказали Путину о своих экономических программах

Минэкономразвития опровергло ограничение Турцией ввоза зерна из России

Медведев предложил экспортировать российское образование

Российский бюджет стал еще более секретным

ЦБ рассказал о рекордных плохих долгах в строительстве и торговле

Кудрин назвал повышение пенсионного возраста условием роста пенсий на 30%

СМИ узнали о возможном изменении правил субсидирования экспортеров машин

Правительство вместо запланированной экономии увеличит расходы бюджета

Грамотные деньги: как образование превращает сбережения в инвестиции

Правительству предложили отозвать законопроект о курортном сборе

Минтруд назвал затраты на рост МРОТ для работников федеральных госорганов

Глава РЖД опроверг существование ограничений на перевозку грузов в Латвию

Трудовые мигранты из Киргизии перевели из России на родину $433 млн

Новак сообщил о вероятном снижении прогноза нефтедобычи в России

Реальные доходы россиян вернулись на восемь лет в прошлое