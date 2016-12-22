В России арестовали 16 тыс. бутылок черногорского вина из-за пестицидов

Роспотребнадзор арестовал 16,2 тыс. бутылок алкоголя черногорского производителя 13 Jul Plantaze. Часть продукции еще может находиться в розничной торговле, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как следует из сообщения, вино было изъято из розничной продажи, после того как Роспотребнадзор заявил о превышении нормы содержания в нем пестицидов и других веществ. «Пестициды и пластификаторы в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы», — пояснили в пресс-службе ведомства.
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Ранее Арбитражный суд города Москвы постановил конфисковать около 15,5 тыс. бутылок алкоголя из Черногории. Как говорилось в сообщении Роспотребнадзора, в 2017 году ведомство выявило 24 партии алкогольной продукции данной компании, не соответствующих по показателям качества и безопасности требованиям действующего законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
«Несмотря на предостережения со стороны Роспотребнадзора, производитель 13 Jul Plantaze до настоящего времени не представил информацию по устранению нарушений требований в области защиты прав потребителей и обеспечению безопасности алкогольной продукции», — говорилось в сообщении ведомства.