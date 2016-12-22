В МЧС предупредили о сильном ветре и грозе с дождем в Подмосковье

Ветер до 24 м/с и гроза с дождем ожидаются в Подмосковье 31 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Непогода установится в Московской области до утра 1 июня. По информации ведомства, из-за ветра могут быть повреждены линии электропередач, деревья и рекламные конструкции. Также в ведомстве предупредили о возможных заторах на дорогах.

Ураган прошелся по Москве и Московской области 29 мая. Ветер достигал 25 м/с. В результате урагана погибли 16 человек, в том числе 5 в Подмосковье. Еще 170 человек пострадали, в том числе 22 ребенка. Власти Москвы пообещали выплатить семьям погибших от удара урагана по 1 млн. руб.

В Подмосковье в результате урагана было повалено как минимум 300 деревьев, часть из которых стали причиной затруднения движения на федеральных трассах. Без электричества в Московской области остались 18,3 тыс. человек. Ураган также разрушил 434-метровую пирамиду Александра Голода в Истринском районе.

Операторы мобильной связи объяснили отсутствие массовой рассылки об урагане тем, что МЧС оповестило их о приближении шторма слишком поздно. В МЧС заявили, что прогноз от Росгидрометцентра об урагане пришел только 29 мая. По словам завотделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева, прогноз о начале урагана был выпущен за три часа до начала ухудшения погоды.