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В МЧС предупредили о сильном ветре и грозе с дождем в Подмосковье
Общество, 14:16
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В МЧС предупредили о сильном ветре и грозе с дождем в Подмосковье

Ветер до 24 м/с и гроза с дождем ожидаются в Подмосковье 31 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Московской области. 

Непогода установится в Московской области до утра 1 июня. По информации ведомства, из-за ветра могут быть повреждены линии электропередач, деревья и рекламные конструкции. Также в ведомстве предупредили о возможных заторах на дорогах.

Последствия урагана в Москве. Фоторепортаж Еще 17 фото
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Ураган прошелся по Москве и Московской области 29 мая. Ветер достигал 25 м/с. В результате урагана погибли 16 человек, в том числе 5 в Подмосковье. Еще 170 человек пострадали, в том числе 22 ребенка. Власти Москвы пообещали выплатить семьям погибших от удара урагана по 1 млн. руб.

В Подмосковье в результате урагана было повалено как минимум 300 деревьев, часть из которых стали причиной затруднения движения на федеральных трассах. Без электричества в Московской области остались 18,3 тыс. человек. Ураган также разрушил 434-метровую пирамиду Александра Голода в Истринском районе. 

Операторы мобильной связи объяснили отсутствие массовой рассылки об урагане тем, что МЧС оповестило их о приближении шторма слишком поздно. В МЧС заявили, что прогноз от Росгидрометцентра об урагане пришел только 29 мая. По словам завотделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева, прогноз о начале урагана был выпущен за три часа до начала ухудшения погоды.

Теги: Подмосковье , ураган
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