Медведев сообщил о несоответствии 300 детских лагерей санитарным нормам

По данным Роспотребнадзора, порядка 300 детских лагерей в России не соответствуют санитарным нормам. Такое заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал во время селекторного совещания с губернаторами областей по вопросам организации летнего отдыха и оздоровления детей, передает «РИА Новости».

«Роспотребнадзор недавно говорил, что есть проблемы у целого ряда лагерей. Там называлась цифра довольно значительная. Около 300 лагерей. Пока якобы они не соответствуют санитарным нормам. Если это так, то нужно исправить ситуацию в ближайшее время», — сказал Медведев и попросил губернаторов контролировать их состояние «до мельчайших деталей».

Всего, по его словам, в России работают более 42 тыс. детских оздоровительных учреждений, большинство из которых уже готовы к работе в летний период.

Медведев также поручил взять под особый контроль безопасность детей во время организованных перевозок и предусмотреть возможности для экстренного размещения детей и организации экстренного питания на случай задержки рейсов. Он сообщил, что Минтруд, Минздрав, МЧС и МВД и СЭС получат поручения провести внеплановые контрольные проверки в местах организации детского отдыха.