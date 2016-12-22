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В Крыму провайдер заблокировал «Яндекс» и «ВКонтакте» по указу Порошенко
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14:39
В Крыму провайдер заблокировал «Яндекс» и «ВКонтакте» по указу Порошенко

Крымская «дочка» украинской телекоммуникационной компании «Воля», интернет-провайдер ООО «Телесвит», временно заблокировала в Крыму и Севастополе доступ к сервисам «Яндекса», Mail.ru и соцсети «ВКонтакте» по указу президента Украины Петра Порошенко. Об этом пишет украинское издание «Экономическая правда», ссылаясь на техническую поддержку компании «Воля».

В техподдержке уточнили, что сервисы, к которым сейчас перекрыт доступ, разблокируют в ближайшее время. На вопрос журналистов издания, работает ли «Воля» в Крыму, в техподдержке заявили, что там работает «представитель компании «Воля» — ООО «Телесвит».

Об этом также со ссылкой на собственного корреспондента сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, доступ уже восстановлен.

Сбой произошел из-за того, что некоторые провайдеры в Крыму используют «резервные» каналы связи, которые проходят через Украину, заявил «Крыминформу» замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Максим Яковлев. По его словам, проблема «технически решаема на уровне Крыма». В разговоре с РБК Яковлев заявил, что «сам провайдер в Крыму ничего не блокировал». «У него просто наблюдались проблемы в связи с тем, что трафик маршрутизировался по кратчайшему маршруту, то есть через Украину. Это направление заблокировали и российский трафик пустили через российский сегмент», — сказал он.

Замминистра напомнил, что в Крыму используются два направления поступления трафика. Во-первых, это «старые каналы, которые идут через Украину — используются как резервные». Во-вторых, используются каналы, которые идут через Керченский пролив.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте «Воли», сообщалось, что с 22 мая компания начинает меры по ограничению доступа к российским веб-сайтам по указу Петра Порошенко. Технические работы компания планировала закончить до 1 июня.

Интернет-провайдер «Воля», который, по данным новостного агентства «Украинские новости», предоставляет доступ к интернету украинскому правительству, ранее не закрывал доступ к запрещенным в стране российским соцсетям.

Указ президента Украины от 16 мая 2017 года ввел в действие решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Документ предусматривает запрет интернет-провайдерам предоставлять пользователям доступ к ресурсам сервисов «Яндекс», Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Санкции также ввели против российских компаний-разработчиков антивирусов «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб».

Документ, который вступил в силу 17 мая, вводит санкции в отношении 468 российских и украинских компаний и 1228 физлиц. Больше половины этих компаний и физических лиц ранее внесли в санкционные списки по указам Порошенко в 2015–2016 годах. 

Теги
Петр Порошенко, «Яндекс», «ВКонтакте», крым, интернет-провайдеры
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