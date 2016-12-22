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Новым директором Исаакиевского собора стала автор любовных романов
Общество, 13:18
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Новым директором Исаакиевского собора стала автор любовных романов

Петербургская писательница Ирада Вовненко была назначена исполняющим обязанности директора музея «Исаакиевский собор». Об этом ТАСС сообщили в дирекции музея.

Вовненко сменила на этом посту Николая Бурова, который возглавлял музей с июня 2008 года. По данным агентства, Буров подготовил для сотрудников прощальное письмо, в котором поблагодарил за совместную работу и извинился за неосуществленные проекты.

Расследование РБК: как Исаакиевский собор передавали РПЦ

О том, что ее могут назначить, ранее сообщала «Фонтанка» со ссылкой на источники. В последние годы она занимала в «Исаакиевском соборе» пост заместителя директора музея по связям с общественности. В разговоре с журналистами она заявляла, что не получала предложений о переводе на новую должность.

Ирада Вовненко окончила Санкт-Петербургский Государственный университет культуры и искусств. Участвовала в проекте восстановления Янтарной комнаты и руководила проектом «Собрание друзей Исаакиевского собора». Она также известна как основатель благотворительного фонда «Ренессанс» и автор нескольких книг, в том числе романов «Влечение» и «Любовь и счастье добавлять по вкусу».

Теги: директор , писатель , Исаакиевский собор
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