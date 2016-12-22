Отряд кораблей Каспийской флотилии провел в море во время учений 30 суток

Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе малого ракетного корабля «Углич» и судов обеспечения возвратился в пункты базирования — в Астрахань и Махачкалу — после выполнения задач учений. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Во время морского похода корабли отработали задачи по обеспечению безопасности в центральной и южной частях Каспийского моря.
По данным пресс-службы, корабли находились в море 30 суток, за время которых прошли около 3000 морских миль (около 5000 км) и провели около 100 различных корабельных учений. Экипажи отработали взаимодействие во время совместного маневрирования, применяя различные способы передвижения и построения.
«Углич» — малый ракетный корабль проекта 21631, первый серийный корабль такого типа. Длина – 74,1 м. Ширина — 11 м. Скорость хода — 25 узлов. Экипаж — 36 человек. На вооружении корабля стоят 8 крылатых ракет класса «Калибр». «Углич» был спущен на воду в 2013 году. В октябре и ноябре 2015 года «Углич» в составе группы из четырех кораблей Каспийской флотилии выпустил крылатые ракеты «Калибр» по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
31 мая корабли ВМФ России — фрегат «Адмирал Эссен» и подводная лодка «Краснодар» — запустили крылатые ракеты по террористам в районе Пальмиры.