Совфед одобрил закон об отмене открепительных удостоверений

Совет Федерации одобрил закон об отмене открепительных удостоверений на выборах президента России, передает «Интерфакс».
Теперь избиратель, который в день голосования находится вне своего места жительства, может быть включен в список избирателей по месту нахождения. Для этого ему необходимо подать заявление в избирательную комиссию. Его следует подать не ранее, чем за 45 дней до дня голосования, и не позднее, чем за 14 часов до открытия избирательных участков.
После подачи заявления избиратель будет исключен из соответствующего списка по месту жительства.
Авторами законопроекта об отмене открепительных стали председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и член комитета сената по федеративному устройству Анатолий Широков. Депутаты Госдумы 19 мая большинством голосов поддержали их идею.