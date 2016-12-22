Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
Совфед одобрил закон об отмене открепительных удостоверений 12:25 Матвиенко поручила «разобраться» с неточными прогнозами Росгдирометцентра 12:50 Захарова попросила Кадырова устроить финскому журналисту поездку в Чечню 12:43 Собянин усомнился в участии жителей пятиэтажек в акциях против реновации 12:17 Арбитраж Стокгольма огласит решение по «Газпрому» и «Нафтогазу» 31 мая 11:53 Вячеслав Володин рассказал о завершении борьбы за депутатскую дисциплину 11:34 Шойгу пообещал увеличение доли нового оружия в РВСН до 66% в 2017 году 11:02 В Южной Корее арестовали дочь главного фигуранта коррупционного скандала 10:30 На закупку вакцины от полиомиелита Минздраву выделили 1,192 млрд руб. 09:42 Шойгу доложил Путину об успешном ударе «Калибрами» по боевикам в Сирии 09:19 СМИ сообщили о призывах Трампа к мировым лидерам звонить ему на мобильный 09:16 Подлодка «Краснодар» нанесла ракетный удар по району Пальмиры 08:33 Родившегося в Москве советника Трампа вызвали для показаний в конгресс 08:18 Возле посольства Германии в Кабуле произошел взрыв 07:58 Полиция Манчестера освободила трех задержанных по делу о теракте 05:30 Флинн предоставит сенату информацию по «российскому делу» 03:00 Белый дом заявил о «невероятных» отношениях между Трампом и Меркель 02:32 Военные США успешно испытали систему перехвата межконтинентальных ракет 01:02 США начали поставку вооружения курдам из Сирийских демократических сил 00:34 Путин счел преждевременным вопрос о кандидатах на выборах в 2018 году Вчера, 23:47 Путин исключил выбор главы РАН президентом или правительством Вчера, 22:29
Лента новостей 12:51 МСК
Курс евро на завтра  12:41 EUR ЦБ 63.4107 +0.4623 Курс доллара на завтра  12:41 USD ЦБ 56.6876 +0.1708 Совфед одобрил закон об отмене открепительных удостоверений Политика, 12:25 Посол Ирана ранен в результате взрыва в Кабуле Общество, 12:21 Слуцкий получил разрешение на работу в Англии с 1 июня Спорт, 12:18 Собянин усомнился в участии жителей пятиэтажек в акциях против реновации Политика, 12:17 Синоптики ответили МЧС на заявление об отсутствии прогноза об урагане Общество, 12:08 Власти Петербурга предостерегли горожан от участия в протестных акциях Общество, 12:00 Лучшие предложения рынка наличной валюты  12:00   USD НАЛ. Покупка 56,70 Продажа 56,75 EUR НАЛ. 63,45 63,50 В Оренбуржье жертвами ДТП со скорой стали два человека Общество, 11:55 Арбитраж Стокгольма огласит решение по «Газпрому» и «Нафтогазу» 31 мая Политика, 11:53 «Газпром» сообщил об аресте принадлежащих компании акций на Украине Бизнес, 11:50 Экс-акционера «ВКонтакте» допросили по делу о коррупции в МВД Израиля Бизнес, 11:43 Вячеслав Володин рассказал о завершении борьбы за депутатскую дисциплину Политика, 11:34 ВЦИОМ рассказал о курящем по пачке в день каждом пятом россиянине Общество, 11:27 СМИ узнали о требовании Луческу выплатить €2 млн за уход из «Зенита» Спорт, 11:20 СМИ сообщили о задержании подозреваемого в угрозе взорвать банк в Москве Общество, 11:17 Шойгу пообещал увеличение доли нового оружия в РВСН до 66% в 2017 году Политика, 11:02 В мэрии анонсировали переселение жителей сносимых домов в 20-этажки Общество, 10:49 Президент футбольного клуба «Рубин» ушел в отставку Спорт, 10:44 На российской границе начнут проверять отпечатки пальцев Технологии и медиа, 10:41 В Южной Корее арестовали дочь главного фигуранта коррупционного скандала Политика, 10:30 Синоптики рассказали о выпадении в столице более четверти нормы осадков Общество, 10:17 Минздрав сообщил о 65 погибших при взрыве у посольства Германии в Кабуле Общество, 10:00 Минобороны показало ракетный удар с подлодки по району Пальмиры Общество, 09:53 «Новая газета» рассказала о других преступлениях нападавшего на Варламова Общество, 09:50 На закупку вакцины от полиомиелита Минздраву выделили 1,192 млрд руб. Политика, 09:42 СМИ узнали о проверке СК сотрудников Росгвардии после атаки на ФСБ Общество, 09:32
Совфед одобрил закон об отмене открепительных удостоверений
Материалы по теме Госдума поддержала отмену открепительных и перенос президентских выборов Думская оппозиция выступила против замены открепительных удостоверений ЦИК за месяц примет решение об отмене открепительных ЦИК проверит голосование по открепительным удостоверениям
12:25
Совфед одобрил закон об отмене открепительных удостоверений

Совет Федерации одобрил закон об отмене открепительных удостоверений на выборах президента России, передает «Интерфакс».

Теперь избиратель, который в день голосования находится вне своего места жительства, может быть включен в список избирателей по месту нахождения. Для этого ему необходимо подать заявление в избирательную комиссию. Его следует подать не ранее, чем за 45 дней до дня голосования, и не позднее, чем за 14 часов до открытия избирательных участков.

После подачи заявления избиратель будет исключен из соответствующего списка по месту жительства.

Авторами законопроекта об отмене открепительных стали председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и член комитета сената по федеративному устройству Анатолий Широков. Депутаты Госдумы 19 мая большинством голосов поддержали их идею

Теги
голосование, открепительные удостоверения
Другие материалы РБК
Верховный суд разъяснил, как унаследовать неоформленную дачу
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
Почему в Москве перестали строить жилые комплексы из кирпича
Футбольного вратаря оценили в €180 млн
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку