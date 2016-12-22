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Посол Ирана ранен в результате взрыва в Кабуле
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12:21
Посол Ирана ранен в результате взрыва в Кабуле

Посол Ирана в Афганистане получил ранения в результате взрыва в Кабуле рядом с президентским дворцом и посольствами Германии и Ирана, об этом сообщает новостной портал Erem News ссылкой на иранскую газету «Иатимад».

По этой информации, иранский посол Момаммат Реда Бархами получил серьезные ранения, остальные дипломаты и другие сотрудники посольства не пострадали. Издание также сообщает, что взрывная волна повредила здания представительства радио и телевидения Ирана и государственного информагентства ИРНА.

По предварительным данным, взрыв произошел в 100 метрах от иранского диппредставительства в Кабуле, всего погибли 90 человек, более 380 — пострадали. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Граждане России не пострадали, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «По имеющимся на данную минуту сведениям, граждан России среди пострадавших нет. Но наше посольство, сотрудники загранучреждений в Афганистане находятся в постоянном контакте с властями и будут держать тему на постоянном контроле», — сказала она, передает корреспондент РБК.

Фотогалерея Взрыв около посольства Германии в Кабуле Возле посольства Германии в Кабуле произошел взрыв. В результате случившегося более 300 человек получили ранения, 19 погибли Показать 10 фотографий


«Мы решительно осуждаем этот террористический акт, рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут суровое наказание. Призываем власти Афганистана принять должные меры для обеспечения безопасности как в столице, так и в других районах страны», — добавила она.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что теракты, подобные атаке в Кабуле, не изменят решимости Берлина продолжать оказывать поддержку правительству Афганистана в стабилизации в стране. «Наши мысли — с семьями и друзьями жертв. Мы желаем пострадавшим скорейшего выздоровления. Подобные теракты не изменят нашей решимости продолжать поддерживать афганское правительство в деле стабилизации страны», — заявил министр.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также осудил теракт в Кабуле, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. «Я осуждаю террористическое нападение в Кабуле. Мои мысли сегодня во всеми, кого это коснулось. НАТО продолжит поддерживать Афганистан в борьбе с терроризмом», — заявил Столтенберг.

Утром 31 мая ​ в Кабуле произошел взрыв — террорист-смертник подорвал себя в автомобиле недалеко от посольства Германии. 

Теги
Иран, Кабул, взрыв, Афганистан, Теракт
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