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В Оренбуржье жертвами ДТП со скорой стали два человека
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11:55
В Оренбуржье жертвами ДТП со скорой стали два человека

В Оренбургской области в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека, пострадал один. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на 57-м км трассы Оренбург — Илек около села Краснохолм. Автомобиль скорой помощи «УАЗ» столкнулся с машиной марки Datsun, и оба автомобиля опрокинулись в кювет. На фотографиях, которые опубликованы на сайте ведомства, видно, что в результате ДТП машина скорой помощи перевернулась, а Datsun получила серьезные повреждения.

Представитель управления МВД рассказал агентству «Интерфакс», что водитель легкового автомобиля умер на месте происшествия, фельдшер и водитель скорой помощи были госпитализированы. По словам собеседника агентства, последний скончался в больнице.

Издание «РИА Оренбуржье» сообщает, что по факту произошедшего МВД проводит проверку. 

Теги
ДТП, происшествия, скорая помощь
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