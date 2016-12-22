В Оренбуржье жертвами ДТП со скорой стали два человека

В Оренбургской области в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека, пострадал один. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на 57-м км трассы Оренбург — Илек около села Краснохолм. Автомобиль скорой помощи «УАЗ» столкнулся с машиной марки Datsun, и оба автомобиля опрокинулись в кювет. На фотографиях, которые опубликованы на сайте ведомства, видно, что в результате ДТП машина скорой помощи перевернулась, а Datsun получила серьезные повреждения.

Представитель управления МВД рассказал агентству «Интерфакс», что водитель легкового автомобиля умер на месте происшествия, фельдшер и водитель скорой помощи были госпитализированы. По словам собеседника агентства, последний скончался в больнице.

Издание «РИА Оренбуржье» сообщает, что по факту произошедшего МВД проводит проверку.