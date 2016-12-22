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СМИ сообщили о задержании подозреваемого в угрозе взорвать банк в Москве
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11:17
СМИ сообщили о задержании подозреваемого в угрозе взорвать банк в Москве

Столичные полицейские задержали 36-летнего мужчину, который подозревается в угрозах взорвать здание банка в центре Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, мужчина, предположительно, угрожал устроить взрыв в ​ главном офисе банка на ул. Спартаковская. Следователи полагают, что 29 мая он позвонил в call-центр банка и заявил, что сотрудники финансовой организации довели его отца до инфаркта. Он потребовал у диспетчера $6 млн. При этом он сообщил, что готов выделить $1 млн исполнителям взрыва, отметил собеседник. После этого более 360 человек были эвакуированы из здания банка.

Мужчина, по словам источника, была задержан 30 мая на ул. 2-я Рейсовая. В отношении него было возбуждено уголовное дело о ст. «Заведомо ложное сообщение о теракте».

Во вторник, 30 мая, из здания Центробанка России в Москве похитили более 11 млн руб. Вор попал в здание через окно. В Центробанке РБК рассказали, что было похищено «личное имущество сотрудников». 

Теги
банк, угроза
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