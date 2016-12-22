Шойгу пообещал увеличение доли нового оружия в РВСН до 66% в 2017 году

Доля новейшего вооружения и техники Ракетных войск стратегического назначения России (РВСН) к концу 2017 года достигнет 66%. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в рамках выездного заседания коллегии Минобороны, передает «РИА Новости».
По его словам, сейчас происходит активное перевооружение четырех соединений на ракетный комплекс «Ярс» подвижного и шахтного базирования.
О том, что доля современной техники в РВСН достигает 60%, Шойгу заявлял в апреле. Министр уточнил, что 96% российских ракет пребывают «в постоянной готовности к немедленному пуску».
Замсекретаря Совбеза Михаил Попов заявил 15 мая, что российские сухопутные войска оснастили новым оружием на 42%. По его словам, современной техникой также оснащают флот и авиацию. Попов отметил поступление подводных лодок стратегического назначения проекта «Борей», ракетных комплексов «Ярс» и модернизацию стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95.
По итогам 2016 года уровень оснащения новейшей военной техникой всех российских войск составил более 58%, уточнил он.