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Шойгу пообещал увеличение доли нового оружия в РВСН до 66% в 2017 году
Материалы по теме Шойгу рассказал о готовности к немедленному пуску 96% ракет РВСН Совбез заявил об оснащении армии современным вооружением на 42%
11:02
Шойгу пообещал увеличение доли нового оружия в РВСН до 66% в 2017 году

Доля новейшего вооружения и техники Ракетных войск стратегического назначения России (РВСН) к концу 2017 года достигнет 66%. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в рамках выездного заседания коллегии Минобороны, передает «РИА Новости».

По его словам, сейчас происходит активное перевооружение четырех соединений на ракетный комплекс «Ярс» подвижного и шахтного базирования.

О том, что доля современной техники в РВСН достигает 60%, Шойгу заявлял в апреле. Министр уточнил, что 96% российских ракет пребывают «в постоянной готовности к немедленному пуску».

Замсекретаря Совбеза Михаил Попов заявил 15 мая, что российские сухопутные войска оснастили новым оружием на 42%. По его словам, современной техникой также оснащают флот и авиацию. Попов отметил поступление подводных лодок стратегического назначения проекта «Борей», ракетных комплексов «Ярс» и модернизацию стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95.

По итогам 2016 года уровень оснащения новейшей военной техникой всех российских войск составил более 58%, уточнил он. 

Теги
ракеты, Сергей Шойгу, РВСН, российское вооружение, «Ярс», новейшее оружие
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