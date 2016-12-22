В Южной Корее арестовали дочь главного фигуранта коррупционного скандала

Прокуратура Южной Кореи арестовала на борту самолета, летевшего из Амстердама в Сеул, Чон Ю Ра, 21-летнюю дочь подруги (Чхве Сун Силь) бывшего президента страны Пак Кын Хе, замешанную в коррупционном скандале. Об этом сообщает новостное агентство «Ренхап».
По прибытии в Южную Корею девушку допросят в прокуратуре Сеула по подозрению в том, что она поступила в Женский университет Ихваи «в обход установленных правил» и по поводу «нерегулярного финансирования ее конной подготовки» от компании Samsung Group. Также ее допросят по поводу возможной помощи матери в осуществлении мошеннических схем.
С января 2017 года Чон Ю Ра находилась в следственном изоляторе в датском городе Ольборге, где ее задержали на основе международного ордера, выданного Интерполом по запросу властей Южной Кореи. Ранее власти Дании отказывались выдавать ее Южной Корее, но после изменили решение. Корейские следователи объяснили запрос об экстрадиции девушки тем, что нужно допросить ее по делу о коррупции в окружении бывшего корейского лидера Пак Кын Хе.
Решение о ее экстрадиции приняли в датском суде в апреле. Чон Ю Ра обжаловала это решение, но позже отозвала апелляцию.
Мать девушки и бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе находятся сейчас под стражей в Южной Кореи. 10 марта бывшему южнокорейскому лидеру предъявили обвинения в злоупотреблении властью, взяточничестве. Также Пак Кын Хе обвинили в передаче конфиденциальной информации о госделах постороннему лицу, ее близкой подруге Чхве Сун Силь.
Конституционный суд Южной Кореи 10 марта утвердил решение парламента от декабря 2016 года о ее импичменте.