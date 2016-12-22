В Южной Корее арестовали дочь главного фигуранта коррупционного скандала

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Синоптики рассказали о выпадении в столице более четверти нормы осадков

Минздрав сообщил о 65 погибших при взрыве у посольства Германии в Кабуле

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Пять человек задержаны за осквернение могилы Шарля де Голля во Франции

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