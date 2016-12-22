Шойгу доложил Путину об успешном ударе «Калибрами» по боевикам в Сирии

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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о пусках крылатых ракет «Калибр» по позициям боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в районе сирийской Пальмиры. Министр проинформировал об этом президента поздно вечером во вторник, 30 мая, назвав пуски успешными, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Шойгу доложил Путину о серии успешных пусков ракет «Калибр», произведенных с подводной лодки из акватории Средиземного моря по целям ИГ на территории Сирии», — передает слова Пескова «Интерфакс».

Информацию об ударе крылатыми ракетами распространило Министерство обороны. Ракеты были выпущены с подводной лодки «Краснодар» и фрегата «Адмирал Эссен». В ведомстве заявили, что все цели в виде живой силы террористов и военной техники были поражены. В министерстве подчеркнули, что о запусках ракет были заранее проинформированы представители Турции, США и Израиля. 

Теги
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Пальмира, крылатые ракеты
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