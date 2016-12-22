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СМИ сообщили о призывах Трампа к мировым лидерам звонить ему на мобильный
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СМИ сообщили о призывах Трампа к мировым лидерам звонить ему на мобильный

Дональд Трамп

Фото: Matt Rourke / AP
Трамп предложил познакомившимся с ним мировым лидерам звонить ему на мобильный телефон. Безопасность переговоров и дипломатический протокол глава Белого дома соблюдать не стал

Президент США Дональд Трамп дает номер своего мобильного телефона мировым лидерам и просит их звонить ему лично. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), ссылаясь на бывших и нынешних представителей администрации США.

По их словам, подобное предложение американский лидер сделал своему мексиканскому коллеге Энрике Пенье Ньето и премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Последний, по данным источников, уже воспользовался этим предложением.

Чиновники из Франции сообщили, что Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон обменялись номерами телефонов.

Действия президента США, по данным AP, «нарушают дипломатический протокол» и показывают его недоверие к официальным каналам связи, а также ставят под вопрос «безопасность переговоров» главнокомандующего Вооруженных сил (ВС) США. Агентство сообщает, что «формальности и дипломатическая дисциплина» были грубо нарушены Трампом еще до его вступления в должность президента, когда он был «легко доступен по мобильному телефону и считал себя свободным, импульсивным».

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Агентство сообщает, что американские президенты обычно разговаривают по одной или нескольким защищенным телефонным линиям, в том числе в палате представителей, в Овальном кабинете или президентском лимузине. Если же Трамп использует свой сотовый телефон, то, по данным экспертов национальной безопасности, на которых ссылается AP, его разговоры уязвимы для подслушивания, особенно это касается «иностранных правительств».

Белый дом не ответил на вопрос, записывает ли Трамп «неформальные» разговоры с мировыми лидерами. 

Теги
мобильный телефон, Дональд Трамп, номер телефона, Эмманюэль Макрон, администрация США, Энрике Пенье Ньето, Джастин Трюдо
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