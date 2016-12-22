Неизвестный угрожал полицейским оружием в аэропорту Флориды

Неизвестный мужчина несколько часов угрожал оружием полиции на территории международного аэропорта американского города Орландо (штат Флорида). Через несколько часов правоохранители задержали мужчину. Об этом сообщает издание Florida Today.

По данным полиции, мужчина направил пистолет в сторону одного из сотрудников полиции и требовал полицейских «стрелять в него». Офицеры вели с неизвестным переговоры около двух часов, после чего мужчина сдался. Полиция задержала его.

«Стрелок находится под стражей. Все в безопасности», — уточнили органы правопорядка. По данным Florida Today, при задержании мужчины полиция обнаружила, что оружие было ненастоящим. В настоящее время угрожавший доставлен в больницу на психиатрическое обследование. Как сообщает издание Orlando Sentinel, родственники виновника инцидента ранее звонили в полицию, сообщив, что он уехал в аэропорт и хочет умереть.

Ранее очевидцы сообщили об оцеплении сотрудниками полиции одного из терминалов аэропорта.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, 30 мая из-за инцидента возможны длительные задержки рейсов, пассажирам было рекомендовано регулярно уточнять у авиакомпаний время отправления рейсов.