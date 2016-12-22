Time сообщила о пропаже с фабрики Иванки Трамп активистов в Китае

Активист американской правозащитной организации China Labor Watch, изучавший условия труда на фабрике в Китае, выпускающей обувь фирмы дочери президента США Иванки Трамп, арестован. Еще двое его коллег пропали без вести. Об этом сообщает Time со ссылкой на жену арестованного активиста.

Как сообщает газета, организация China Labor Watch со штаб-квартирой в Нью-Йорке более 17 лет изучает соблюдение трудового законодательства поставщиками наиболее известных и крупных компаний в мире.

По словам жены арестованного Хуа Хайфэна, во вторник, 30 мая, ей позвонили из полиции и сообщили, что Хайфен обвиняется в незаконной слежке. Кроме того, полиция запретила ей видеть своего мужа, говорить с ним или получать от него деньги. Как сообщил директор China Labor Watch Ли Дзян, он в течение нескольких дней не может дозвониться еще до двух активистов: Ли Чжао и Су Хэна. «Их, скорее всего, держат на фабрике или в полиции, чтобы с ними было невозможно связаться», — заявил директор.

Директор подчеркнул, что организация планирует в июне опубликовать отчет, в котором планирует раскрыть данные о низкой зарплате, чрезмерных сверхурочных, а также возможном злоупотреблении трудом студентов-практикантов на фабрике Иванки Трамп. Time отмечает, что пока неясно, являются ли способы получения информации организацией законными в Китае.

Пресс-служба фабрики отказалась комментировать эту ситуацию, передает издание. При этом представители Белого дома утверждают, что у бренда есть все соответствующие лицензии, и производитель «соблюдает все законы, поддерживая приемлемые условия труда» для рабочих. В полиции Китая директору China Labor Watch отказались принять заявление о пропаже трех активистов.

Ранее организация China Labor Watch после расследования условий работы на двух китайских фабриках брендов Иванки Трамп сообщила о нарушениях условий труда: продолжительность рабочего дня, по данным НКО, составляет на фабриках 12,5 часов; сотрудники работают шесть дней в неделю. При этом их месячный заработок составляет около 2,5 тыс. юаней (около $363).

При этом НКО, как отмечало издание, не предоставило доказательств этим утверждениям, а также отказалась назвать конкретные фабрики, на которых были выявлены нарушения.