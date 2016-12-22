Полиция Манчестера освободила трех задержанных по делу о теракте

Полиция Манчестера освободила трех задержанных ранее мужчин по делу о теракте на «Манчестер Арене», в результате которого 22 человека погибли и 59 пострадали. Об этом полиция сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Согласно cообщению, правоохранители отпустили двух мужчин 20 и 24 лет из Фаллоуфилда, а также 37-летнего мужчину из Блэкли.

Ранее манчестерская полиция задержала 19-летнего мужчину, который подозревается в причастности к теракту в концертном комплексе «Манчестер Арена». Он стал 15-м задержанным в ходе расследования дела.

Взрыв на «Манчестер Арене» прогремел 22 мая сразу после окончания выступления певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, еще 59 были ранены. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

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