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Политика
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Полиция Манчестера освободила трех задержанных по делу о теракте
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Полиция Манчестера освободила трех задержанных ранее мужчин по делу о теракте на «Манчестер Арене», в результате которого 22 человека погибли и 59 пострадали. Об этом полиция сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Согласно cообщению, правоохранители отпустили двух мужчин 20 и 24 лет из Фаллоуфилда, а также 37-летнего мужчину из Блэкли.

Ранее манчестерская полиция задержала 19-летнего мужчину, который подозревается в причастности к теракту в концертном комплексе «Манчестер Арена». Он стал 15-м задержанным в ходе расследования дела.

Фотогалерея Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Очевидцы рассказали... Показать 13 фотографий

Взрыв на «Манчестер Арене» прогремел 22 мая сразу после окончания выступления певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, еще 59 были ранены. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

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Теги
Манчестер, Теракт, «Манчестер Арена»
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