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Киев рассказал о своих ожиданиях по решению спора с «Газпромом»
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05:09
Киев рассказал о своих ожиданиях по решению спора с «Газпромом»

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что лучшим решением Стокгольмского арбитража по спору «Нафтогаза» с «Газпромом» станет отмена принципа «бери или плати». Об этом Зеркаль заявила украинскому изданию «5 канал».

«Лучшим решением для нас будет решение о снятии бремени, связанного с тем долгом «бери или плати», то есть та трактовка, которую навязывает нам «Газпром», мы должны покупать 52 млрд куб. газа», — сказала замминистра. Она добавила, что контракт с энергетической компанией предусматривает пересмотр цены, однако этого сделать «не удалось».

Компания«Нафтогаз» подала иск, касающийся транзита газа, к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж в октябре 2014 года. Украинская компания потребовала взыскать с российской корпорации компенсации за непредоставленные для транзита объемы газа и проценты с этой суммы. «Газпром» в 2015 году подал встречный иск с требованием взыскать с «Нафтогаза» плату за недобор контрактных объемов газа в 2012–2013 годах, которую украинская сторона должна была оплатить по правилу take-or-pay («бери или плати»).

Согласно принципу «бери или плати», «Нафтогаз» должен ежегодно оплачивать минимальное годовое количество толпива «Газпрому». Общая сумма претензий «Газпрома» составляет $37 млрд.

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Теги
«Нафтогаз Украины», Киев, "Газпром"
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