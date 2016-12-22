Задержанному в Лондоне мужчине предъявлены обвинения в подготовке теракта

Британская полиция предъявила обвинения в подготовке теракта мужчине, задержанному ранее в аэропорту Станстеда. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на полицию Лондона.

Речь идет о 37-летнем Оуэйсе Факее, задержанном полицией 23 мая, отмечает издание.

Как сообщает ​газета The Times со ссылкой на данные Вестмистерского суда Англии, обвиняемый намеревался примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России) и атаковать еврейских фанатов английского футбольного клуба Тоттенхэм Хотспур на севере Лондона. По данным газеты, Факей — гражданин Нидерландов, проживал в Британии с 2013 года.

Издание подчеркивает, что обвиняемый также планировал позднее улететь в Турцию, провести там две недели, а после перебраться в Сирию. По данным суда, Факей вел переписку в интернете с подозреваемым в терроризме из Кении, от которого получал указания.

Ранее Би-би-си со ссылкой на Скотленд-Ярд сообщила, что полицейские задержали в аэропорту Станстед в Лондоне подозреваемого в подготовке терактов 37-летнего мужчину. Он был задержан 23 мая перед посадкой на рейс в Турцию. При этом правоохранители отметили, что задержание не связано с терактом в Манчестере.