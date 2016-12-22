Белый дом заявил о «невероятных» отношениях между Трампом и Меркель

Президент Дональд Трамп мог бы описать его отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель как «невероятные». Об этом пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил журналистам, передает Politico.

«Я думаю, что отношения между главой государства (Дональдом Трампом. — РБК) и Меркель, он бы (Трамп. — РБК) описал как «невероятные», — заявил Спайсер. Он добавил, что Трамп и Меркель «очень хорошо ладят», а сам президент «имеет большое уважение» к канцлеру.

По словам Спайсера, страны продолжили укреплять связи во время переговоров стран «Большой семерки» (G7). Трамп видит «не только Германию, но и остальную Европу в качестве важного американского союзника», утверждает пресс-секретарь. Как отмечает издание, такое заявление было сделано после комментария Меркель, «ставящего под сомнение надежность США как партнера Европы под руководством Трампа».

После саммита G7 Меркель призвала европейцев не полагаться на других

Ранее после саммита G7 Ангела Меркель заявила, что отныне европейцы не смогут полагаться только на поддержку со стороны других стран. По ее словам, такой вывод она сделала в последние несколько дней саммита G7 в Брюсселе. Лидер Германии добавила, что при этом следует сохранить «дружбу с США, Великобританией и со всеми соседями, насколько это возможно, и с другими странами, даже с Россией».